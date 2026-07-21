Jak pomocí iPhone najít kliště na psovi nebo kočce

Váš iPhone má Lupu a Lupa má filtry a právě s jejich pomocí dokážete perfektně prohlédnout srst vašeho domácího mazlíčka a zjistit, zda se v ní nezabydlelo nějaké klíště nebo jiná breberka. Pokud má váš pes tmavou srsť a obzvlášť pokud ji má hustou, pak mi jinstě dáte za pravdu, že najít klíště je v takovém případě opravdu složité. I přes všechny pipetky, tabletky a spreje, se čas od času může stát že váš chlupatý kamarád chytí nějaké klíště.
V tom případě je ideální, zejména pak například pro lidi s horším zdrakem, když použijete k prohlídce svého čtyřnohého parťáka lupu na iPhone. Stačí otevřít control center, kde najdete lupu, tu aktivujte a najděte ikonu trojice kroužků, která značí filtry. Mezi filtry pak najděte položku Inverzní. Nyní se přes lupu podívejte na srrst svého pejska a uvidíte, že najít klíště nebo cokoli, co do srsti nepatří je mnohem snadnější než pouhým okem.
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