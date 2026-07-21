Garmin CIRQA oficiálně představen! Tohle vše nabízí konkurent Whoop a dalších fitness náramků

Garmin před malou chvílí oficiálně vstoupil do segmentu chytrých fitness náramků bez displeje. V tichosti totiž představil novinku s názvem CIRQA, která sází na úplně jinou filozofii než klasické chytré hodinky. Místo neustálého rozptylování notifikacemi a displejem chce uživatelům nabídnout co nejpřesnější monitoring zdraví, spánku i sportovních aktivit, přičemž veškeré informace zobrazí až v aplikaci Garmin Connect. Velkým lákadlem je pak fakt, že na rozdíl od některých konkurentů v čele s Whoopem nevyžaduje pro své základní fungování žádné měsíční předplatné.
Žádný displej, maximální pohodlí
Na první pohled CIRQA připomíná klasický textilní náramek. Displej na něm budete hledat marně, což je ale zcela záměr. Garmin chce, aby jej uživatel nosil prakticky nepřetržitě, aniž by jej během dne rušil svítící displej nebo příchozí notifikace. Náramek je navržen pro celodenní i celonoční nošení a díky textilnímu provedení by měl být velmi pohodlný i během spánku. Potěší také výdrž baterie, která podle Garminu dosahuje až 10 dnů na jedno nabití.
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Komplexní monitoring zdraví 24 hodin denně
Přestože CIRQA nemá displej, o zdravotní data rozhodně nouzi mít nebudete. Garmin do něj integroval většinu funkcí, které známe z jeho dražších chytrých hodinek.
Náramek nabízí například:
- nepřetržité měření srdečního tepu,
- Body Battery,
- měření okysličení krve (Pulse Ox),
- sledování stresu,
- měření teploty pokožky,
- HRV Status,
- sledování dýchání,
- Health Status,
- sledování menstruačního cyklu a těhotenství,
- podporu aplikace Natural Cycles.
Zajímavostí je také možnost zaznamenávat konzumaci kofeinu nebo alkoholu. Garmin následně dokáže ukázat, jak tyto návyky ovlivňují například regeneraci, stres nebo kvalitu spánku.
Spánek pod drobnohledem
Právě monitoring spánku patří mezi největší přednosti nového náramku. Garmin se snaží nabídnout co nejdetailnější přehled o tom, jak kvalitně skutečně odpočíváte.
Nechybí:
- Sleep Score,
- Sleep Coach,
- sledování jednotlivých spánkových fází,
- automatická detekce zdřímnutí,
- Smart Wake Alarm,
- Sleep Alignment sledující sladění cirkadiánního rytmu,
- analýza změn dýchání během spánku,
- měření teploty pokožky v průběhu noci.
Díky těmto údajům získáte nejen skóre spánku, ale také konkrétní doporučení, jak jej dlouhodobě zlepšit.
Více než 80 sportů a pokročilé tréninkové funkce
Přestože CIRQA nemá vlastní displej, rozhodně nejde jen o zdravotní náramek. Garmin do něj přidal také celou řadu sportovních funkcí známých ze svých hodinek.
Nechybí například:
- Training Readiness,
- Training Status,
- VO2 Max,
- Recovery Time,
- Workout Benefit,
- Fitness Age,
- Intensity Minutes,
- automatická detekce aktivit,
- sledování více než 80 sportů,
- Connected GPS prostřednictvím telefonu,
- LiveTrack,
- možnost vysílat tepovou frekvenci do dalších Garmin zařízení.
Automatická detekce aktivit se navíc postupně učí rozpoznávat vaše pohybové návyky, takže by měla být s každým dalším tréninkem přesnější.
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Garmin Connect bez povinného předplatného
Velkou zbraní novinky je skutečnost, že většina funkcí je dostupná bez jakéhokoliv předplatného. Veškerá data se synchronizují do aplikace Garmin Connect, kde si je můžete detailně prohlížet, analyzovat nebo upravovat.
K dispozici bude i placený tarif Garmin Connect+, který přidává například:
- AI analýzy Garmin Active Intelligence,
- Garmin Coach,
- živé tréninky,
- vedené meditace,
- dechová cvičení,
- pokročilé sledování výživy,
- další prémiové statistiky.
Na rozdíl od Whoopu ale nejde o podmínku pro používání samotného zařízení, což bude pro řadu zájemců velmi důležitý argument.
Cena a dostupnost
Garmin CIRQA dorazí ve dvou velikostech (S–M a L–XL) a několika barevných variantách. Americká cena byla stanovena na 199,99 dolarů a prodej odstartuje 24. července. Evropskou ani českou cenu Garmin zatím nezveřejnil. Podle dnes uniklých informací bychom se však měli v Evropě dostat na cenu 199,99 dolarů, potažmo pak 4990 Kč v České republice. Myslím si tedy, že cenově se bude jednat o opravdu zajímavý kousek.
Má Garmin zaděláno na hit?
Musím říct, že mě CIRQA zaujal víc, než jsem původně čekal. Poslední roky je totiž vidět, že stále více lidí nechce mít na ruce další displej, který je neustále rozptyluje, ale zároveň chtějí mít přehled o svém zdraví, regeneraci i sportovních výkonech. Přesně na tuto skupinu Garmin cílí. Pokud se navíc potvrdí tradičně vysoká přesnost měření, kterou jsou zařízení Garmin známá, a firma skutečně nabídne většinu důležitých funkcí bez nutnosti platit měsíční předplatné, mohl by CIRQA pořádně zamíchat kartami na trhu fitness náramků. Konkurence v čele s Whoopem totiž dostává velmi zajímavého soupeře. A troufám si tvrdit, že nejen ta. Coby dlouholetý uživatel Apple Watch totiž přemýšlím, zda by přeci jen nestálo za to hodinky vyměnit či alespoň doplnit tímto gadgetem a mít tak k dispozici další zdroj dat, na který je spoleh. Protože Garmin je synonymem přesnosti a komplexnosti.