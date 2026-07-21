Evropská a česká cena Garmin CIRQA předčasně unikla na internet. Venku jsou i první reálné fotografie

Zdá se, že Garmin je jen krůček od představení svého dlouho očekávaného fitness náramku CIRQA. Po měsících spekulací totiž unikly nejen první reálné fotografie zařízení, ale také jeho evropská i česká cena. A pokud se informace potvrdí, novinka bude výrazně levnější, než se původně očekávalo.
Ještě před několika týdny se hovořilo o ceně kolem 500 dolarů, což by z CIRQA udělalo poměrně drahé zařízení. Nové informace z interních systémů Garminu, na které upozornil Cnews, ale ukazují něco úplně jiného. V Evropě má být doporučená cena stanovena na 199 eur, zatímco v Česku se má náramek prodávat za 4 990 Kč. To je zhruba polovina původně očekávané částky a zároveň cena, která z něj může udělat velmi zajímavou alternativu ke konkurenčním produktům typu Whoop.
Společně s cenou se na internet dostaly i první fotografie zařízení. Ty potvrzují, že CIRQA nebude mít žádný displej a vsadí na minimalistickou konstrukci s textilním řemínkem. Podle uniklých materiálů dorazí minimálně ve čtyřech barevných variantách – černé, béžové, modré a červené – a prodávat se bude ve dvou velikostech S/M a L/XL. Samotný řemínek bude možné díky rychloupínacím osičkám snadno vyměnit za jiný kompatibilní.
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Ne všechny informace ale fanoušky Garminu potěší. Fotografie spodní části zařízení totiž naznačují použití staršího optického senzoru Garmin Elevate 4 namísto novější generace Elevate 5. To by mohlo znamenat absenci některých pokročilých zdravotních funkcí, jako je měření teploty pokožky nebo podpora EKG. Garmin navíc podle všeho zůstane u svého tradičního proprietárního nabíjecího konektoru místo modernějšího magnetického řešení.
Podle dosavadních úniků bude CIRQA plně spolupracovat s aplikací Garmin Connect a objeví se také podpora předplatného Connect+. Zatím ale není jasné, zda bude předplatné pro používání náramku povinné, nebo jen odemkne pokročilé analytické funkce. Pravděpodobnější je druhá varianta, podobně jako to známe například z Fitbit Premium.
Pokud se dosavadní informace potvrdí, mohl by Garmin CIRQA zamířit na trh už velmi brzy, podle některých zdrojů dokonce během několika dnů. Díky ceně pod hranicí pěti tisíc korun by přitom mohl oslovit nejen sportovce, ale i uživatele, kteří chtějí nepřetržitě sledovat své zdraví a regeneraci, aniž by museli nosit klasické chytré hodinky.