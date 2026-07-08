Měli jste včera při zápase Argentina – Egypt v závěru skoro infarkt? Trenér Argentiny ano, vtipkuje Garmin

Mistrovství světa ve fotbale nabídlo v úterý jeden z nejbláznivějších zápasů celého turnaje. Argentina ještě krátce před koncem prohrávala s Egyptem 0:2, nakonec ale dokázala během několika minut skóre otočit a po neuvěřitelné stíhací jízdě zvítězila 3:2. Zatímco fanoušci slavili, trenér Argentiny Lionel Scaloni si podle sociálních sítí prošel pořádně náročnými chvílemi. A pomoci mu měly… Garmin hodinky.
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Samozřejmě nejde o skutečnou fotografii. Argentinská pobočka Garminu totiž na svém Instagramu zveřejnila povedenou fotomontáž, na níž je trenér během dramatického závěru zápasu zachycen s chytrými hodinkami Garmin. Ty na displeji ukazují tepovou frekvenci 180 úderů za minutu, což má vtipně naznačovat, jak obrovský stres při infarktovém závěru prožíval.
„Nemusíte nic říkat. Vaše srdce to řeklo za vás.“
Celá reklamní kampaň stojí právě na emocích. Na první fotografii se objevuje španělský nápis „No hace falta que digas nada“, který lze přeložit jako „Nemusíte nic říkat.“ Druhý snímek pak pokračuje větou „Tus latidos ya dijeron todo“, tedy „Vaše srdeční tep už řekl všechno.“ Garmin tak velmi chytře využil okamžiku, o kterém mluvili fanoušci prakticky po celém světě. Obrat z 0:2 na 3:2 během samotného závěru utkání totiž patří k největším dramatům dosavadního průběhu šampionátu a není divu, že při něm stoupal tep nejen trenérovi, ale i milionům diváků u televizních obrazovek. Protože upřímně řečeno, Argentina nebyla včera alespoň dle mého názoru většinu zápasu vůbec ve své kůži a když dostala gól na 0:2, coby její velký fanoušek jsem též začal propadat skepsi.
Vtipná reklama, která sklízí úspěch
Přestože jde pouze o fotomontáž a trenér ve skutečnosti není zachycen s hodinkami Garmin, příspěvek si mezi fanoušky rychle získal popularitu. Je totiž jednoduchý, vtipný a dokonale vystihuje, co většina lidí při sledování zápasu prožívala. Pokud jste tedy měli během posledních minut pocit, že vám srdce buší až v krku, nejspíš jste na tom byli podobně jako „trenér s Garminem“. Jen vám to možná na zápěstí neukazovalo rovných 180 tepů za minutu.