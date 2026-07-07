Mega slevy na Alze odstartovaly. Ceny padly až o 72 %

Komerční sdělení: Pokud jste nákup nové elektroniky, domácích spotřebičů nebo vybavení do domácnosti odkládali na výhodnější chvíli, právě teď nastal ten správný čas. Na Alze totiž odstartovala jedna z největších slevových akcí letošního léta, během které zlevnilo více než 35 000 produktů napříč prakticky všemi kategoriemi. Slevy dosahují až 72 % a akce potrvá od 6. do 20. července, takže času na výběr je dostatek.
Slevová akce zahrnuje vše od chytrých telefonů, notebooků a televizorů přes domácí spotřebiče, herní příslušenství nebo produkty pro chytrou domácnost až po sportovní vybavení, drogerii, kosmetiku, hračky, kancelářské potřeby či potřeby pro domácí mazlíčky. Jinými slovy, ať už plánujete jakýkoliv větší nebo menší nákup, je velká šance, že právě teď pořídíte vybraný produkt výrazně levněji než obvykle.
Slevy na tisíce produktů napříč celým obchodem
Mezi zlevněnými produkty nechybí například populární smartphony Google Pixel, notebooky HP či ASUS, Wi-Fi routery TP-Link, chytré hodinky Garmin, reproduktory JBL, kancelářské židle, projektory, herní příslušenství ani software Microsoft Office. Výrazných slev se dočkaly také LEGO stavebnice, domácí spotřebiče, příslušenství pro Xbox, produkty Bosch, vybavení do dílny nebo potřeby pro domácnost. Vybere si tak prakticky každý – od hráčů přes studenty až po rodiny s dětmi. Velmi pak potěší třeba i skutečnost, že se do slov dostalo i relativně dost Apple či Samsung produktů, díky čemuž je tak nabídka o to zajímavější.
Zajímavostí letošní akce je také speciální sekce se zbožím do 800 Kč, kde lze pořídit řadu užitečných doplňků za velmi atraktivní ceny. Nechybí ani zvýhodněné nabídky určené výhradně pro členy programu AlzaPlus+, kteří mohou u vybraných produktů ušetřit ještě více.
Vyplatí se neotálet
Podobné slevové akce bývají tradičně spojené s rychlým vyprodáním nejžádanějších produktů. Pokud tedy máte delší dobu vyhlédnutý nový telefon, notebook, televizi, chytré hodinky nebo třeba vybavení do domácnosti, vyplatí se nabídku projít co nejdříve. Řada produktů je skladem s rychlým doručením do AlzaBoxů i na prodejny, takže na nový nákup nebudete čekat dlouho.
Kompletní nabídku Mega slev na Alze si můžete prohlédnout zde