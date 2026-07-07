Tuto verzi iOS už si na iPhone nenainstalujete. Představovala totiž bezpečnostní riziko

Pokud jste z nějakého důvodu odkládali instalaci iOS 26.5.2 nebo jste plánovali návrat ze současné verze systému zpět na iOS 26.5.1, už máte smůlu. Apple totiž přestal tuto verzi systému digitálně podepisovat, čímž definitivně znemožnil její instalaci. Jde o standardní krok, který firma po vydání novějších verzí dělá pravidelně. Tentokrát má ale o něco větší význam než obvykle.
Důvod je jednoduchý. iOS 26.5.2 nepřinesl žádné nové funkce ani designové změny, ale soustředil se především na bezpečnost. Apple v něm opravil několik závažných zranitelností a některé opravy dokonce přesunul z připravovaného iOS 26.6, aby je dostal mezi uživatele co nejrychleji. Podle společnosti totiž existovalo riziko, že by některé chyby mohly být zneužity při AI podporovaných kybernetických útocích.
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Starší systém už do iPhonu nenahrajete
Jakmile Apple přestane konkrétní verzi iOS podepisovat, není možné ji běžným způsobem nainstalovat ani pomocí Finderu či aplikace Apple Devices ve Windows. Pokud tedy máte v iPhonu novější systém, cesta zpět už nevede. Na první pohled to může některé uživatele zamrzet, zejména pokud byli s předchozí verzí spokojeni více. Ve skutečnosti ale jde hlavně o bezpečnost. Apple tímto způsobem zajišťuje, že většina aktivních iPhonů používá co nejlépe zabezpečenou verzi systému a známé zranitelnosti se zbytečně nešíří mezi miliony zařízení.
Teď už se čeká na iOS 26.6
Aktuálně je nejnovější veřejně dostupnou verzí právě iOS 26.5.2. Vedle ní už Apple testuje také iOS 26.6, který je ve čtvrté vývojářské betě a jeho vydání se očekává ještě během tohoto měsíce. Paralelně pak pokračuje vývoj iOS 27, jehož třetí beta dorazila vývojářům začátkem týdne a veřejná beta by měla následovat v průběhu července. Pokud tedy stále používáte iOS 26.5 nebo 26.5.1, není už příliš důvodů s aktualizací otálet. Návrat na tyto verze už možný není a vzhledem k tomu, že novější aktualizace řeší především bezpečnostní problémy, je jejich instalace tím nejrozumnějším krokem.