Přidejte si jediným kliknutím do vašeho mobilního kalendáře veškeré zápasy MS ve fotbale!

Mistrovství světa ve fotbale patří mezi sportovní události, u kterých se velmi snadno stane, že vám některý ze zápasů uteče jen proto, že jste si špatně zapamatovali čas výkopu. Přitom řešení je dnes naprosto jednoduché. Díky službě FotMob si totiž můžete kompletní program FIFA World Cup přidat jediným kliknutím přímo do svého oblíbeného kalendáře a mít tak všechny zápasy neustále po ruce.
Na stránce FotMobu je k dispozici možnost „Add to calendar“, která umožňuje synchronizovat rozpis zápasů MS ve fotbale do nejpoužívanějších kalendářových aplikací. Podporován je Apple Kalendář, Outlook, klasický ICS soubor i Google Kalendář, takže si na své přijdou prakticky všichni bez ohledu na to, zda používají iPhone, Android, Mac, Windows nebo třeba webové rozhraní kalendáře.
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Výhoda podobného řešení je jasná. Jakmile si kalendář přidáte, nemusíte ručně opisovat jednotlivé zápasy, hlídat si časy nebo neustále kontrolovat program na webu. Vše se vám zobrazí přímo mezi běžnými událostmi v mobilu, kde si navíc můžete nastavit upozornění podle vlastních preferencí. Díky tomu budete mít přehled nejen o atraktivních duelech velkých favoritů, ale i o zápasech, které by vám jinak mohly snadno uniknout.
FotMob je navíc mezi fotbalovými fanoušky velmi dobře známý, protože kromě kalendářů nabízí také výsledky, zprávy, přestupové novinky, televizní programy či další fotbalový obsah. Pro sledování mistrovství světa tak jde o velmi šikovný doplněk, který dokáže výrazně zpříjemnit celé fotbalové období.
Pokud tedy plánujete MS ve fotbale sledovat opravdu poctivě, přidání kompletního programu do kalendáře je jedna z těch maličkostí, která vám může ušetřit spoustu hledání. Stačí vybrat používanou kalendářovou aplikaci, potvrdit přidání rozpisu a máte hotovo. Od té chvíle budete mít všechny zápasy doslova v kapse.
Všechny zápasy MS ve fotbale si můžete do Kalendáře přidat zde