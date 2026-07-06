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Fotbalové šílenství na displeji: 8 nejlepších her pro iOS, které vás vtáhnou do hry během mistrovství světa

Vše o Apple
J. VajdákJan Vajdák
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Fotbalové MS je v plném proudu. Svět zachvátila fotbalová nálada a národy, které se kvalifikovaly a postoupily do vyřazovacích fází, budou fandit z plných plic. Pokud vás fotbalová atmosféra dostala, třeba byste si i ve volné chvíli chtěli zahrát nějakou fotbalovou hru. Na iOS je jich poměrně dost. Pojďme se na některé podívat.

EA Sports FC 26

Začneme rovnou oficiální hrou. Čím víc navodíte atmosféru Eura, než právě tímto titulem?

EA Sports FC 26 stáhnete zde

EA Sports 26 2026 07 01 v 18.42.16 EA Sports 26 2026-07-01 v 18.42.16
EA Sports 26 2026 07 01 v 18.42.05 EA Sports 26 2026-07-01 v 18.42.05
EA Sports 26 2026 07 01 v 18.41.53 EA Sports 26 2026-07-01 v 18.41.53
EA Sports 26 2026 07 01 v 18.41.45 EA Sports 26 2026-07-01 v 18.41.45
EA Sports 26 2026 07 01 v 18.41.34 EA Sports 26 2026-07-01 v 18.41.34
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Football Strike

Další poměrně atypická fotbalová hra. Zde je vašim úkolem kopat přímé kopy. Ač se to na první pohled může zdát jednoduché a po čase nudné, není tomu tak. Budete postaveni před různé výzvy, které zkrátka budete chtít pokořit. Hra navíc nabízí značné množství způsobů, jak standardku zahrát.

Football Strike můžete stáhnout zde

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football strike football strike-2
football strike football strike-3
football strike football strike-4
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Soccer Super Star

Tento herní titul je jakousi obdobou výše zmíněné hry Score! Hero, jde tedy o ovládání nahrávky či střely prstem. Ovšem setkáváte se zde často s textovým komentářem, což nemusí být každému zapálenému nadšenci fotbalu po chuti.

Soccer Super Star můžete stáhnout zde

soccer star hero soccer star hero-1
soccer star hero soccer star hero-2
soccer star hero soccer star hero-3
soccer star hero soccer star hero-4
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Head Ball 2

Poněkud jiná fotbalová hra, kde se svým fotbalistou s extrémně velkou hlavou snažíte dát co nejvíce gólů svému soupeři.

Head Ball 2 stáhnete zde

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Total Football – Mobile Soccer

Fotbálek, který dorazil zároveň s loňským MS ve fotbale v Kataru. Po počátečním boomu se hra dostala do pozadí. Hřebínek ji sráží především tlak na mikrotransakce. Hra vás ale na nějakou dobu rozhodně zabaví.

Total Football – Mobile Soccer stáhnete zde

Total rffootball 1 Total rffootball 1
Total rffootball 2 Total rffootball 2
Total rffootball 3 Total rffootball 3
Total rffootball 4 Total rffootball 4
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Score! Hero

Hra, která vám zpočátku bude připadat velmi triviální, časem vás ale bude přivádět k šílenství. Zde se nesetkáte s klasickými herními mechaniky fotbalu. Pohyb míče ovládáte prstem. Jakmile se k vašemu hráči dostane míč, hra se pozastaví a vy musíte co nejlépe přihrát či zakončit střelu. Povedená hra, která vás zabaví na dlouhé hodiny.

Score! Hero můžete stáhnout zde

Score Hero Score Her-1
Score Hero Score Her-2
Score Hero Score Her-3
Score Hero Score Her-4
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Dream League Soccer 2026

Za mě se jedná o nejlepší fotbálek, který hraji již dlouhé roky. Obstojná grafika a spousta krásných gólů. Pochopitelně chybí licence. Někomu taky může vadit poměrně nízká obtížnost (pokud nehrajete multiplayer)

Dream League Soccer 2026 stáhnete zde

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Top Eleven

Zapomenout samozřejmě nemůžeme ani na tento nesmírně populární fotbalový simulátor. Staňte se trenérem, vybudujte film, vyberte taktiku a dostaňte se až na vrchol.

Top Eleven stáhnete zde

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