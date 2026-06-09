watchOS 27 překvapil. Apple vylepšil ovládání jednou rukou i výdrž baterie

Apple včera odhalila watchOS 27. Ačkoli se mu na WWDC nedostalo tolik pozornosti, výčet novinek není malý. Systém přináší přepracovanou dynamickou mřížku aplikací, nové ovládání gesty a řadu vylepšení pro snazší používání a delší výdrž baterie.
Inteligentní mřížka a ovládání jednou rukou
Nová dynamická mřížka automaticky zobrazuje a přeskládává pět aplikací podle kontextu a používání. Ke zbylým programům se dostanete klepnutím na ikonu ve spodní střední části. Přibývá také nové gesto poklepání, které umožňuje vybrat widget v Chytré sadě spojením ukazováčku a palce.
Interakce je tak možná, i když máte druhou ruku plnou. Chytrá sada nabídne více relevantních widgetů, včetně připomenutí narozenin, polohy zaparkovaného auta, úprav spánkového budíku před svátky a kontroly zůstatku tranzitní karty.
Vlastní průkazy a lepší Liquid Glass
Uživatelé si mohou přes iPhone vytvořit vlastní průkazy pro karty využívající QR a čárové kódy, například do knihovny. Přístup k nim mají přímo z Peněženky na hodinkách, případně si je připnou do Chytré sady. Tam se objeví i tranzitní karty a průkazy totožnosti.
Apple vylepšil Liquid Glass, který díky rovnoměrnějšímu lomu a lepšímu kontrastu zajišťuje vyšší čitelnost. Nový design dostalo i nastavení v aplikaci Watch na iPhonu. Další vylepšení zahrnují rychlejší spouštění hudby i rozšíření aplikací, lepší Wi-Fi, efektivnější detekci vody, klíč pro hosty, lepší výdrž baterie s optimalizacemi a zobrazení zůstatků v Peněžence.
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Sloučené hledání a chytřejší hovory
Kompletního přepracování se dočkala aplikace Najít. Nyní klade větší důraz na mapu a sjednocuje hledání zařízení, lidí i předmětů. Nová funkce kontextu hovoru umí zobrazit relevantní informace při telefonátu do firmy. Když voláte např. aerolinkám, ukáže potvrzovací kód z aplikace Mail. Systém watchOS 27 obsahuje rovněž velké množství vylepšení pro sledování kondice, tréninků a spánku. Jelikož jsme toho příliš neviděli, obrázek o novém systému si udělám sám až v září.
Dúfam, že tá dynamická mriežka sa bude dať vypnúť. Neznášam keď sa mi niekto snaží vnútiť čo chcem kedy použiť, nikto to nefunguje spolahlivo a len to vytvára zmätok. Raz si nastavím ikonky tak ako chcem ja a po pár dňoch sa k tomu čo chcem dostanem po pamäti v podstate hneď.
Muscle memory je oveľa efektívnejšie ako akékoľvek dynamické mriežky.