iPhone 18 Pro dostane tři velká vylepšení fotoaparátu. Na jedno se čeká už roky

Do představení iPhone 18 Pro zbývá už jen několik týdnů a díky nepřebernému množství úniků informací se začíná postupně rýsovat, na co se můžeme těšit. A jak se zdá, jednou z oblastí, na kterou se Apple u letošní generace nejvíce zaměří, mají být fotoaparáty. To potvrdil znovu před pár hodinami i spolehlivý reportér Bloombergu Mark Gurman, který dokonce hovoří o jednom z největších skoků ve fotoaparátovém hardwaru za poslední roky.
Na variabilní clonu se čeká roky
Největší novinkou má být variabilní clona u hlavního fotoaparátu. Jde o funkci, o které se v souvislosti s iPhony spekuluje už několik let, a nyní by se konečně mohla stát realitou. Uživatelům by mohla umožnit ovlivňovat například hloubku ostrosti nebo způsob, jakým fotoaparát pracuje v různých světelných podmínkách. Přesná podoba fungování zatím ale známá není.
Právě variabilní clona by přitom mohla být z celé trojice nejzajímavější. V praxi by mohla přinést nejen větší kreativní možnosti při focení, ale také vylepšení portrétního režimu nebo fotografování za horšího světla. Zatím však není jasné, do jaké míry Apple umožní uživatelům clonu manuálně ovládat a co naopak nechá automatice.
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Lepší teleobjektiv
Druhou změnou má být světelnější teleobjektiv. Ten by měl dostat objektiv s větší světelností, což by se mělo pozitivně projevit především při fotografování v noci a obecně za horších světelných podmínek. Právě slabší výkon teleobjektivu při nedostatku světla je bezesporu jednou z jeho současných slabin, což musí potvrdit snad každý majitel iPhone s teleobjektivem. Třeba při focení s iPhone 17 Pro je šumu, který se v teleobjektivu vyskytuje při menším množství světla, opravdu požehnaně, což můžu potvrdit z vlastní zkušenosti.
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Lepší ovládání
Třetí novinka se tentokrát nebude týkat přímo hardwaru. Apple má totiž připravovat také nové profesionálně zaměřené funkce přímo v aplikaci Fotoaparát. Ta je dnes z hlediska pokročilých nastavení poměrně jednoduchá a Apple by ji mohl přiblížit možnostem klasických fotoaparátů. Podrobnosti zatím uniklé nejsou, podle dosavadních informací by však mohlo jít o funkce dostupné exkluzivně na modelech Pro. Změn se má navíc dočkat také tlačítko Camera Control, které Apple představil u loňské generace iPhonů. Ani zde ale zatím nejsou známé konkrétní detaily. Spekuluje se nicméně o jeho zásadním zjednodušení, kdy by mělo nově fungovat vyloženě jako boční spoušť pro jednoduché focení než jako další ovládací prvek s podporou dotykového přepínání režimů a tak podobně.
Pokud se tedy současné úniky potvrdí, Apple letos u iPhonu 18 Pro nepřidá jen další megapixely nebo kosmeticky upravené fotoaparáty. Variabilní clona, světelnější teleobjektiv a nové profesionální funkce by mohly znamenat poměrně zajímavý posun v samotném způsobu fotografování. A vzhledem k tomu, že představení iPhonu 18 Pro se očekává už v září, na odpověď si už naštěstí nebudeme muset dlouho počkat.