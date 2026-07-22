Revoluční čip A20 Pro v iPhone 18 Pro přinese tyto dvě zásadní novinky

Do představení iPhonu 18 Pro sice zbývají ještě zhruba dva měsíce, internet už ale zaplavují další informace o jeho výbavě. Nejnovější únik se tentokrát týká připravovaného čipu A20 Pro, který by podle všeho neměl nabídnout jen tradiční nárůst výkonu, ale rovnou dvě významné technologické novinky.
Tou první má být vůbec první 2nm výrobní proces od TSMC použitý v iPhonu. Apple tak po několika generacích 3nm čipů opět posune hranice a měl by nabídnout vyšší výkon při nižší spotřebě energie. V praxi to znamená rychlejší aplikace, delší výdrž baterie a větší rezervu pro stále náročnější funkce Apple Intelligence.
Ještě zajímavější je ale druhá změna. A20 Pro má být prvním čipem Applu využívajícím technologii WMCM (Wafer-Level Multi-Chip Module). Ta umožňuje spojit více komponent do jednoho pouzdra mnohem efektivněji než doposud. Díky tomu mohou být jednotlivé části čipu propojeny rychleji, s nižší latencí a zároveň s nižší spotřebou energie. Výsledkem by měl být nejen vyšší výkon, ale také lepší efektivita při práci s umělou inteligencí, grafikou i náročnými aplikacemi.
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Zajímavé je, že Apple údajně nebude chtít využít vyšší výkon jen pro benchmarky. Spekuluje se o tom, že právě A20 Pro vytvoří základ pro další generaci Apple Intelligence, která bude schopná zpracovávat více úloh přímo v zařízení bez nutnosti komunikace s cloudem. To by mohlo znamenat rychlejší odezvu Siri AI, chytřejší práci se systémem i nové funkce, které současné čipy jednoduše neutáhnou.
A20 Pro přitom nebude jedinou novinkou letošních Pro modelů. Očekává se také menší Dynamic Island díky přesunu části Face ID pod displej, nový hlavní fotoaparát s proměnlivou clonou, větší baterie a v případě modelu Pro Max také mírně silnější konstrukce, která má vytvořit prostor právě pro větší akumulátor. Pokud se tedy všechny dosavadní informace potvrdí, nepůjde letos jen o běžnou generační obměnu procesoru. A20 Pro by mohl představovat největší skok v čipech pro iPhone od přechodu na 3nm technologii a zároveň položit základy pro další generaci funkcí Apple Intelligence. A právě to může být důvod, proč Apple letos věnuje vývoji nového čipu tak mimořádnou pozornost. Zda to z uživatelského hlediska poznáme třeba na rychlosti telefonu při běžném používání ale samozřejmě ukáží až první testy, na které jsem už teď dost zvědavý. Osobně mi totiž přijde, že ač iPhone nabízí každoročně čip s vyšším výkonem, realita je taková, že telefony v ruce působí z hlediska rychlosti velmi podobně.