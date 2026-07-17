Unikl interní záznam Applu. iPhone 18 Pro Max má dostat fotoaparát, který může změnit způsob focení mobilem

Podzimní představení řady iPhone 18 se sice uskuteční až za několik měsíců, internetem už ale kolují další informace o tom, co Apple údajně chystá pro svůj nejvybavenější model. Nový únik tentokrát není založen na tvrzení anonymního leakaře nebo dodavatelského řetězce, ale údajně vychází z interního diagnostického záznamu ISP (Image Signal Processor), který se měl objevit mezi daty uniklými z indické společnosti Tata Electronics. Právě ta patří mezi významné partnery Applu při výrobě iPhonů. Pokud se informace potvrdí, čeká iPhone 18 Pro Max jedna z nejzajímavějších fotografických novinek za poslední roky – variabilní clona hlavního fotoaparátu. Nejde přitom o technologii, která by zvyšovala počet megapixelů nebo velikost snímače, ale o řešení, které může mít mnohem větší dopad na výslednou kvalitu fotografií.
Apple má vsadit na variabilní clonu místo většího senzoru
Podle uniklého diagnostického záznamu dostane iPhone 18 Pro Max nový hlavní snímač Sony IMX905, který nahradí dosavadní IMX903. Překvapivě se ale nemá zvětšit samotný senzor ani velikost jednotlivých pixelů, která má zůstat na hodnotě 1,22 μm. Apple se tak údajně nevydá cestou fyzicky většího čipu, ale zaměří se na technologii variabilní clony. Právě ta je hlavní novinkou celého fotoaparátu.
Variabilní clona umožňuje měnit množství světla dopadajícího na snímač podle aktuálních podmínek. Za jasného dne může fotoaparát použít menší otvor objektivu, díky čemuž nabídne větší hloubku ostrosti a ostřejší snímky napříč celou scénou. Naopak při fotografování večer nebo v interiéru se clona otevře více, takže na senzor dopadne více světla. Výsledkem mohou být světlejší fotografie s menším šumem a přirozenějším rozostřením pozadí bez nutnosti spoléhat výhradně na softwarové algoritmy. Samsung s touto technologií experimentoval už před několika lety u modelů Galaxy S9, později ji ale opustil. Apple by ji mohl vrátit v modernější a propracovanější podobě.
Zajímavé je, že podle dostupných informací by ostatní fotoaparáty měly zůstat prakticky beze změn. Teleobjektiv má i nadále využívat senzor Sony IMX973, ultraširokoúhlý fotoaparát Sony IMX972 a beze změny má zůstat také LiDAR i přední selfie kamera. To naznačuje, že Apple tentokrát soustředí většinu vývoje právě na hlavní fotoaparát, který většina uživatelů používá nejčastěji.
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Fotografie místo honby za megapixely
Pokud se únik ukáže jako pravdivý, dobře zapadá do dlouhodobé strategie Applu. Společnost totiž v posledních letech nesází na dramatické zvyšování počtu megapixelů nebo obří senzory, ale spíše na kombinaci kvalitního hardwaru, výkonného obrazového procesoru a pokročilého výpočetního zpracování fotografie. Variabilní clona by do této filozofie perfektně zapadala, protože by iPhonu umožnila lépe reagovat na různé světelné podmínky bez nutnosti výrazných kompromisů.
Samozřejmě je potřeba mít na paměti, že Apple zatím nic oficiálně nepotvrdil a všechny informace vycházejí z uniklých interních dokumentů. Přesto jde o jeden z nejvěrohodnějších úniků posledních týdnů, protože navazuje na dřívější zprávy z dodavatelského řetězce, které o variabilní cloně hovořily už na začátku léta. Pokud Apple tuto technologii skutečně nasadí, může jít o jednu z největších fotografických novinek iPhonů za poslední roky. A vzhledem k tomu, že konkurence v oblasti mobilní fotografie neustále sílí, bude právě fotoaparát pravděpodobně jedním z hlavních argumentů, proč letos sáhnout po modelu iPhone 18 Pro Max.