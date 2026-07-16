OpenAI představilo svůj první produkt! Vyprodal se během pár hodin

OpenAI má za sebou první úspěch ve světě hardwaru. Jen několik hodin po zahájení prodeje se zcela vyprodalo vůbec první zařízení společnosti s názvem Codex Micro. Přestože část komunity kritizovala jeho cenu i samotný smysl produktu, omezená série byla pryč prakticky okamžitě.
Nejde o AI reproduktor ani telefon
Codex Micro není dlouho očekávané zařízení, které OpenAI připravuje společně s bývalým designérem Applu Jonym Ivem. To má být podle dosavadních informací zcela novou kategorií AI hardwaru určenou běžným uživatelům.
Novinka je naopak zaměřena především na programátory. Vznikla ve spolupráci se společností Work Louder a funguje jako specializovaný ovladač pro práci s AI agentem Codex.
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Mechanická klávesnice pro ovládání umělé inteligence
Na první pohled připomíná Codex Micro malou mechanickou klávesnici. Nabízí třináct nízkoprofilových mechanických tlačítek, joystick, otočný ovladač i dotykovou plochu. Některé klávesy zobrazují pomocí RGB podsvícení aktuální stav AI agenta – například zda právě pracuje, čeká na potvrzení, dokončil úkol nebo narazil na chybu.
Další tlačítka lze naprogramovat pro často používané příkazy, jako je spuštění hlasové komunikace, odeslání požadavku nebo potvrzení změn. Otočný ovladač pak umožňuje měnit úroveň uvažování AI modelu přímo během práce.
OpenAI při uvedení upozorňovalo, že jde o limitovanou edici dostupnou pouze do vyprodání zásob. To se nakonec stalo mnohem rychleji, než většina lidí očekávala. Už během několika hodin od spuštění prodeje byl Codex Micro zcela vyprodán. Zájem je o to zajímavější, že zařízení stojí 230 dolarů, což je v přepočtu zhruba 4 900 korun bez daně. Právě cenu přitom mnozí kritizovali ještě před zahájením prodeje.
Ve skutečnosti nejde o úplně nový produkt
Podle informací serveru Tom’s Hardware není Codex Micro vyvíjen zcela od nuly. Hardware vychází z dříve představeného zařízení Creator Micro 2 od společnosti Work Louder, které bylo upraveno do designového stylu OpenAI a přizpůsobeno pro práci s platformou Codex. Původní model se prodává za přibližně 174 dolarů, přičemž sada speciálních kláves stojí kolem 50 dolarů. Cenovka nové verze od OpenAI tak zůstala velmi podobná.
Přestože je Codex Micro určen především vývojářům, ukazuje, že OpenAI chce být mnohem víc než jen tvůrcem jazykových modelů. Společnost stále intenzivně pracuje také na vlastním AI zařízení pro širokou veřejnost, které vzniká ve spolupráci s legendárním designérem Jonym Ivem. Pokud bude mít i tento produkt podobný úspěch jako Codex Micro, může se OpenAI během několika let stát významným hráčem nejen v oblasti umělé inteligence, ale také spotřební elektroniky.