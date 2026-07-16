Rekordní iPhony a blížící se krize. Analytici potvrzují úspěch Applu, zbytek trhu se má připravit na nejhorší

Na dřívější zprávu společnosti Counterpoint Research, která odhalila, že Apple zaznamenal své historicky nejsilnější druhé čtvrtletí co se dodávek iPhonů týče, nyní navazuje analytická společnost Omdia. Ta zveřejnila svá vlastní čísla, která poukazují na naprosto stejné výsledky. Omdia však zároveň varuje, že ty nejprudší propady má celý trh teprve před sebou.
Shoda v celkovém trendu
Zpráva společnosti Counterpoint pro druhé čtvrtletí letošního roku nedávno ukázala, že trh vedl Samsung s podílem 24 % (nárůst z 20 % o rok dříve). Apple následoval s 20 % (nárůst ze 17 %). Xiaomi kleslo ze 14 % na 12 %, OPPO z 12 % na 11 % a vivo z 9 % na 8 %.
Nová předběžná zpráva od společnosti Omdia potvrzuje stejný celkový trend, ačkoliv se její konkrétní odhady mírně liší. Podle dat společnosti Omdia dosáhl Samsung 22 % (nárůst z 20 % ve druhém čtvrtletí 2025), těsně následován Applem s 20 % (nárůst z 16 %). Xiaomi se podle těchto odhadů propadlo z 15 % na 11 %, OPPO z 12 % na 10 % a vivo z 9 % na 8 %.
Historický úspěch iPhonu 17
Zástupci společnosti Omdia k výkonu Applu v daném čtvrtletí uvedli, že společnost dosáhla svého vůbec nejlepšího výsledku pro druhé čtvrtletí, když získala rekordní 20% podíl na trhu během období, které je pro ni tradičně tím nejpomalejším v celém roce. Velkou zásluhu na tom má řada iPhone 17, která podle analytiků přinesla jeden z nejsilnějších cyklů obnovy a upgradu v historii Applu.
Apple navíc těžil ze stabilních cen, zatímco většina jeho konkurentů byla nucena své produkty zdražovat. Jelikož však Apple ke konci druhého čtvrtletí zvýšil ceny napříč jinými produktovými řadami, zůstává otázkou, do jaké míry by mohly být podobným zdražováním později v tomto roce zasaženy i samotné iPhony.
Fotogalerie
Nejhorší čtvrtletí nás teprve čekají
Není velkým překvapením, že probíhající krize s paměťmi přispěla ke 4% meziročnímu poklesu celkových dodávek smartphonů. Omdia uvádí, že druhé čtvrtletí roku 2026 se tak stalo nejslabším kvartálem na trhu od druhého čtvrtletí roku 2023. Tím však špatné zprávy nekončí. Omdia varuje, že ty nejvýraznější poklesy v dodávkách teprve přijdou. „Předpokládáme, že k nejprudším propadům objemu dojde v nadcházejících dvou čtvrtletích, kdy se běžné sezónní vrcholy poptávky, tažené představováním novinek, svátky a nákupními festivaly, střetnou s omezenou nabídkou paměťových čipů.“