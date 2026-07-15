Nové funkce AirPods z iOS 27 si teď může vyzkoušet každý. Jak na to?

Apple pokračuje v rozšiřování veřejného beta testování svých nových systémů. Jen den po vydání první veřejné bety iOS 27, iPadOS 27 či macOS 27 totiž dnes v noci vydal také první Public Betu firmwaru pro AirPods. Ta byla doposud dostupná pouze registrovaným vývojářům, nyní si nové funkce mohou vyzkoušet i běžní uživatelé zapojení do veřejného beta programu. Pokud vás tedy otestování nových funkcí láká, můžete tak nyní jednoduše učinit. Mějte nicméně na paměti, že stejně jako u ostatních veřejných bet platí, že firmware pro AirPods by měl být stabilnější než vývojářské verze. Přesto se stále jedná o testovací software, který může obsahovat chyby nebo způsobovat nestandardní chování sluchátek.
Co nová beta přináší?
Veřejná beta obsahuje všechny novinky, které Apple představil letos na WWDC společně s iOS 27. Mezi nejzajímavější změny patří například možnost upravit zvuk pomocí vlastního ekvalizéru, nové nastavení AirPods přímo v aplikaci Nastavení, hlubší integrace se Siri AI (což bohužel v EU nefunguje) či další optimalizace kvality zvuku a stability připojení. Jde ostatně o stejný firmware, který Apple dosud nabízel pouze vývojářům, takže veřejní testeři nepřicházejí prakticky o žádné funkce.
Které modely jsou podporovány?
Veřejnou betu je možné nainstalovat pouze na podporované modely AirPods:
- AirPods Pro 3
- AirPods Pro 2
- AirPods 4
- AirPods Max 2
Starší generace AirPods bohužel veřejný beta firmware nepodporují.
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Jak veřejnou betu nainstalovat
Samotná instalace je překvapivě jednoduchá. Stačí splnit několik podmínek.
- Na iPhonu nebo iPadu mějte nainstalovanou iOS 27 Public Beta (případně macOS 27 Public Beta na Macu).
- Ujistěte se, že jsou AirPods spárované s tímto zařízením.
- Otevřete aplikaci Nastavení.
- Přejděte do nabídky Bluetooth.
- Klepněte na ikonku „i“ vedle vašich AirPods.
- Sjeďte níže a otevřete položku AirPods Beta Updates.
- Zapněte přepínač pro přijímání beta aktualizací.
- Vložte AirPods do nabíjecího pouzdra.
- Připojte pouzdro k nabíječce.
- Nechte AirPods poblíž iPhonu nebo iPadu připojeného k Wi-Fi.
- Po několika minutách až desítkách minut se nový firmware stáhne a nainstaluje automaticky.
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Jak zjistit, že se beta nainstalovala?
Po dokončení instalace můžete verzi firmwaru zkontrolovat přímo v nastavení:
- Otevřete Nastavení > Bluetooth.
- Klepněte na ikonku „i“ u AirPods.
- Sjeďte dolů na položku Verze.
Pokud se zde zobrazí nejnovější beta firmware, instalace proběhla úspěšně.
Vyplatí se betu instalovat?
Pokud rádi testujete nové funkce a nevadí vám občasné chyby, pak ano. Apple veřejné bety vydává až ve chvíli, kdy jsou výrazně stabilnější než první vývojářské verze, takže riziko problémů je podstatně menší. Přesto je potřeba počítat s tím, že se stále jedná o nefinální software. Může se objevit horší výdrž baterie, občasné výpadky připojení nebo jiné drobné nedostatky. Pokud tedy AirPods používáte každý den například při práci nebo telefonování a nechcete nic riskovat, bude rozumnější počkat na finální firmware, který Apple vydá letos na podzim společně s ostrou verzí iOS 27.