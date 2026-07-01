Apple jedná s Evropskou unií. Tim Cook se snaží odblokovat příchod Siri AI do Evropy

Situace kolem Siri AI v Evropské unii se možná začíná posouvat správným směrem. Podle nejnovějších informací se totiž šéf Applu Tim Cook spojil prostřednictvím videohovoru s místopředsedkyní Evropské komise Henna Virkkunen, která má na starosti technologickou oblast. Obě strany následně označily jednání za konstruktivní, což naznačuje, že se Apple s Bruselem snaží najít společnou řeč.
Právě Evropská unie je totiž momentálně jediným velkým trhem, na kterém Apple neplánuje letos na podzim Siri AI na iPhonech a iPadech spustit. Firma tvrdí, že jí v tom brání pravidla Digital Markets Act, podle kterých by musela zpřístupnit některé funkce i konkurenčním hlasovým asistentům. Apple dlouhodobě upozorňuje na to, že by takový krok mohl ohrozit soukromí uživatelů. Evropská komise ale tento výklad odmítá a tvrdí, že legislativa nasazení nové Siri nijak nezakazuje.
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Podle zákulisních informací se během jednání řešilo především to, jak Siri AI do Evropy dostat, aniž by Apple riskoval vysoké pokuty za porušení evropských pravidel. Společnost už dříve navrhla řešení v podobě speciální softwarové vrstvy, která by umožnila bezpečný přístup k datům i třetím stranám, zatím ale není hotová a Evropská komise chce vidět konkrétnější návrh.
Ačkoliv schůzka žádný průlom nepřinesla, už samotný fakt, že spolu obě strany aktivně jednají, lze brát jako pozitivní signál. Pokud se podaří najít kompromis, mohli by se evropské Siri AI nakonec dočkat dříve, než se dosud očekávalo. Zatím ale zůstává jasné jediné – při podzimním vydání iOS 27 budou mít uživatelé iPhonů a iPadů v Evropské unii proti zbytku světa stále smůlu.