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Chceme Siri AI v Evropě! Naštvaní majitelé iPhonů se bouří, petici můžete podepsat i vy!

iPhone
R. ZavřelRoman Zavřel
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Zatímco uživatelé iPhonů v USA se letos dočkají nové generace Siri poháněné umělou inteligencí, Evropané mají smůlu. Apple totiž oznámil, že Siri AI nebude při uvedení iOS 27 a iPadOS 27 v zemích Evropské unie dostupná. Firma za tím vidí evropskou legislativu DMA, Brusel však tvrdí, že jde o rozhodnutí samotného Applu. A právě tato situace začíná vyvolávat stále větší odpor mezi uživateli. Důkazem je nová iniciativa Siri4EU, jejímž cílem je přimět Apple i evropské regulátory, aby našli řešení a zpřístupnili Siri AI také uživatelům v Evropské unii. Petici už podepsaly tisíce lidí z celé Evropy a její popularita dál rychle roste.

Evropané nechtějí zůstat pozadu

Autoři petice upozorňují na jednoduchý problém. Nové funkce založené na umělé inteligenci se stávají běžnou součástí každodenního života, práce i studia. Zatímco lidé v jiných částech světa budou mít k dispozici nejmodernější verzi Siri přímo integrovanou do systému iPhonu, uživatelé v Evropské unii budou muset čekat na neurčito. Podle manifestu zveřejněného na stránce Siri4EU by přístup k novým technologiím neměl být privilegiem dostupným pouze některým regionům světa. Signatáři zároveň zdůrazňují, že ochrana soukromí a férová hospodářská soutěž se nemusí vzájemně vylučovat a že Apple i Evropská komise by měly společně najít řešení, které zachová bezpečnost uživatelů a zároveň jim umožní využívat nové funkce.

petition for siri in european union

Zajímavé je rozložení podpisů napříč Evropou. Nejvíce podporovatelů pochází z Francie, která eviduje několik tisíc podpisů. Hned za ní se však nachází Česká republika s více než tisícovkou podporovatelů, což z ní dělá jednu z nejaktivnějších zemí celé iniciativy. Právě čeští uživatelé patří mezi nejhlasitější kritiky současné situace. V komentářích pod peticí se opakují jednoduché vzkazy jako „Chceme Siri AI!“ nebo „Proč mají ostatní země přístup a my ne?“.

Velká část diskutujících upozorňuje na skutečnost, že konkurenční AI služby fungují v Evropě bez větších problémů. ChatGPT je dostupný napříč Evropskou unií, Google nabízí Gemini a Samsung provozuje Galaxy AI dokonce i v češtině. Právě proto mnoho uživatelů nechápe, proč se spor týká pouze Applu. Někteří se dokonce obávají, že pokud bude situace pokračovat, začnou místo Siri stále častěji využívat služby konkurence. V komentářích se opakovaně objevují názory, že současný stav paradoxně vede k většímu využívání amerických cloudových AI služeb, přestože jedním z deklarovaných cílů evropských regulací je ochrana soukromí uživatelů. My jsme si však již vysvětlili, že rozdíl mezi tím, co dělají Gemini, ChatGPT nebo Galaxy AI a tím, co nabídne Siri AI je extrémní a právě tady narážíme na to, proč má Apple problém jako jediný. Více se o tom dočetete v článku ChatGPT, Gemini i Galaxy AI v Evropě fungují. Proč má problém jen Apple?

Celá situace připomíná pingpong mezi Applem a Evropskou komisí. Apple tvrdí, že požadavky evropské legislativy DMA komplikují spuštění Siri AI v Evropské unii. Evropská komise naopak uvedla, že Siri AI nezakázala a že rozhodnutí o odložení funkce je na straně Applu. Pro běžné uživatele však tento spor začíná být stále méně důležitý. Z jejich pohledu totiž není podstatné, kdo má pravdu. Důležité je, že funkce dostupná ve Spojených státech nebo dalších zemích světa není dostupná na jejich iPhonech.

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Petice míří až k evropským institucím

Autoři iniciativy oznámili, že podali oficiální petici prostřednictvím evropského petičního systému a čekají na její schválení. Cílem je přimět Apple i evropské regulátory k jednání a najít cestu, která umožní spuštění Siri AI také pro uživatele v Evropské unii. Zda se to podaří, zatím není jasné. Jedna věc je však zřejmá už dnes. Zpoždění Siri AI přestává být pouze technologickým tématem a mění se v problém, který začíná řešit samotná komunita uživatelů Applu napříč Evropou. A pokud bude počet podpisů dál růst současným tempem, může se z této iniciativy stát vůbec nejviditelnější veřejný tlak na Apple a Evropskou unii od okamžiku, kdy firma oznámila odklad Siri AI pro evropský trh.

Petici můžete podepsat přímo zde.

Zdroj
Diskuze
Siri AI

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