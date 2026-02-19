ChatGPT dnes používají miliony lidí denně. Někdo si nechává psát e-maily, jiný ladí kód, další generuje obsah na web nebo řeší pracovní úkoly. Většina uživatelů ale dělá jednu zásadní chybu, zadává zbytečně složité prompty, nebo naopak příliš obecné. Přitom často stačí přidat jedno nebo dvě slova navíc a kvalita odpovědi se dramaticky změní. Pojďte se podívat na tajné kódy pro chatGPT, které vám usnadní život a ušetří hodiny práce.
ELI5
ELI5 znamená Explain Like I’m 5. Jinými slovy vysvětli mi to jako pětiletému dítěti. Pokud narazíte na složité téma a nechcete akademickou definici, ale jednoduché a srozumitelné vysvětlení, tohle je ideální start. Použití je triviální. Stačí napsat ELI5: a přidat téma. Výsledkem je stručné, jasné vysvětlení bez zbytečné terminologie. Promt tedy bude znít například takto – ELI5: Jak funguje Apple Intelligence v iOS 26
TLDR
TLDR znamená Too Long; Didn’t Read. Používá se pro rychlé shrnutí dlouhého textu. Pokud nemáte čas číst několikasetřádkovou tiskovou zprávu nebo analýzu trhu, ChatGPT vám ji během pár sekund zkrátí na podstatu. Stačí napsat TLDR: a vložit text, který chcete zestručnit. Dostanete jasné shrnutí hlavních bodů bez omáčky. Promt tedy bude znít například takto- TLDR: [vložená tisková zpráva Applu o nové generaci čipů]
Jargonize
Jargonize slouží k tomu, aby text zněl profesionálněji, techničtěji nebo více korporátně. AI přeformuluje obsah do formálnějšího stylu a použije odbornější terminologii. Hodí se to pro LinkedIn, investiční prezentace, firemní komunikaci nebo whitepapery. Promt tedy bude znít například takto Jargonize: Apple letos výrazně posílil své AI funkce a snaží se dohnat konkurenci.
Humanize
Pokud vám výstup zní příliš roboticky nebo obsahuje typické AI fráze, pomůže Humanize. Tento příkaz přepíše text do přirozenější, konverzační podoby a odstraní přehnaně marketingové obraty. Je to užitečné zejména při psaní článků, newsletterů nebo osobních komentářů. Promt tedy bude znít například takto – Humanize: Napiš krátký komentář k tomu, proč je AI v mobilních telefonech důležitá.
Feynman Technique
Feynmanova technika je metoda hlubšího pochopení tématu. Nejde jen o vysvětlení, ale o proces. Nejprve si necháte téma vysvětlit jednoduše, pak identifikujete mezery ve znalostech, znovu ho zjednodušíte a celý proces zopakujete. S AI to funguje výborně při přípravě analytických článků nebo při studiu technických témat. Promt tedy bude znít například takto – Použij Feynman Technique: Vysvětli, jak funguje neurální síť v mobilním procesoru.
Compare
Compare je ideální, pokud chcete rychlé a přehledné srovnání dvou produktů nebo technologií. AI vám připraví rozdíly, silné a slabé stránky i doporučení. Promt tedy bude vypadat například takto Compare: iPhone 16 Pro vs. Galaxy S25 Ultra
Pros and Cons
Tento příkaz vygeneruje jasné výhody a nevýhody konkrétního rozhodnutí, produktu nebo strategie. Skvělé pro analytické články i osobní rozhodování. Promt tedy bude vypadat například takto – Pros and cons: Odchod Applu od Googlu ve vyhledávání
Step-by-step
Pokud nechcete teoretické vysvětlení, ale konkrétní postup, použijte Step-by-step. AI vám vytvoří strukturovaný návod od začátku do konce. Promt tedy bude znít například takto – Step-by-step: Jak optimalizovat článek pro SEO
Challenge me
Challenge me je jeden z nejsilnějších příkazů. AI vám začne oponovat a hledat slabiny ve vašem názoru. Pomůže vám vyčistit argumentaci a připravit silnější text. Promt tedy bude vypadat například takto – Challenge me: Apple by měl kompletně přestat používat Google ve vyhledávání.
Act as
Act as umožňuje přepnout roli. AI začne odpovídat z perspektivy konkrétní osoby nebo profese. Díky tomu získáte jiný úhel pohledu. Promt tedy bude znít například takto – Act as an Apple engineer: Vysvětli výhody uzavřeného ekosystému.
Improve this
Jednoduchý, ale velmi efektivní příkaz. Zkopírujete text a napíšete Improve this:. AI ho stylisticky i logicky vylepší. Promt tedy bude vypadat například takto – Improve this: Apple letos představil nové AI funkce, které mají změnit způsob používání iPhonu.
Make it shorter / Make it punchy
Pokud je text příliš dlouhý nebo nemá dostatečnou energii, stačí zadat Make it shorter nebo Make it punchy. AI ho zkrátí nebo přidá větší dynamiku. Promt tedy bude vypadat například takto – Make it punchy: Napiš úvod k článku o budoucnosti AI v mobilních telefonech.