Žaloba Applu začíná nést ovoce. Plány OpenAI na konkurenci pro iPhone se údajně hroutí

Zdá se, že nedávná žaloba Applu proti OpenAI může mít na plány společnosti větší dopad, než se původně čekalo. Podle nejnovějších informací totiž právní spor začíná komplikovat vývoj chystaného AI zařízení, které mělo v budoucnu konkurovat iPhonu. A to navzdory tomu, že soud zatím nerozhodl ani o samotné podstatě celé kauzy. Zda je to dobře či nikoliv si nicméně už musí posoudit každý sám. Přeci jen, svěží vítr do světa mobilních telefonů, který by řešení od OpenAI zásadně založené na umělé inteligenci přineslo, by nebyl od věci.
S informací přišel známý novinář Mark Gurman z Bloombergu, podle kterého patří spor s OpenAI v současnosti mezi největší interní priority Applu. Kalifornský gigant se podle něj obává především možného zneužití obchodních tajemství a snaží se soudní cestou zabránit tomu, aby se jakékoliv důvěrné informace dostaly do připravovaného hardwaru OpenAI. Apple přitom v žalobě opakovaně zdůrazňuje, že chce ochránit své technologie a získat přístup k důkazům o tom, jakým způsobem měl vývoj konkurenčního zařízení probíhat.
Právě probíhající soudní řízení má pak podle dostupných informací negativně ovlivňovat nábor nových zaměstnanců i samotný vývoj produktu. Inženýři zapojení do projektu údajně čelí přísnějším právním omezením a celý vývoj se zpomaluje. Pokud se tyto informace potvrdí, může jít o první výraznou komplikaci pro ambiciózní plán Sama Altmana a bývalého designéra Applu Jonyho Iva vytvořit zcela nový typ AI zařízení. To přitom mířilo k vydání snad už v příštím roce, takže je pravděpodobné, že se vývoj zařízení jako takového nachází v pokročilé, ne-li finální fázi.
Apple podal žalobu minulý týden a obvinil OpenAI z odcizení obchodních tajemství prostřednictvím bývalých zaměstnanců společnosti. OpenAI veškerá obvinění odmítá a tvrdí, že nemá zájem využívat cizí duševní vlastnictví. Soudní bitva tak teprve začíná a její výsledek může výrazně ovlivnit nejen vztahy mezi oběma firmami, ale i budoucnost hardwarových ambicí OpenAI, což může být právě v době, kdy tato firma skrze svůj ChatGPT a další AI nástroje udává leckde trendy dost zásadní.