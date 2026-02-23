Zabiják iPhonů? OpenAI a Jony Ive chystají něco, co tu ještě nebylo a my známe podrobnosti!

Není žádným tajemstvím, že Open AI připravuje několik zařízení s umělou inteligencí. A to ve spolupráci s bývalým hlavním designérem Applu Jony Ivem. Prvním produktem, který by se měl dostat na trh, má být chytrý reproduktor. Dorazit má v únoru příštího roku za cenovku mezi 200 a 300 dolary (tedy mezi 4 a 6 tisíci korunami).
Reproduktor s kamerou a rozpoznáváním obličeje
Chystané zařízení má mít kameru a technologii na rozpoznávání obličeje podobnou Face ID. Cílem je, aby systém rozpoznal, kdo jej používá, a dokázal reagovat podle konkrétní osoby a jejích preferencí. Reproduktor má sledovat okolí i zvyky uživatele a aktivně navrhovat úkony (například doporučit dřívější odchod do postele před ranní schůzkou). Součástí má být hluboká integrace umělé inteligence. Čili uživatelé budou moci zařízení pokládat dotazy, zadávat úkoly nebo přes něj dokonce provádět nákup.
Podle dostupných informací ale nechce OpenAI představit zařízení s klasickou obrazovkou. Produkt má také být velmi kompaktní (údajně jej strčíte do kapsy). Generální ředitel Sam Altman jej zaměstnancům popsal jako „nejúžasnější kus technologie, jaký kdy svět viděl“. Na vývoji se podílí také designové studio LoveFrom, které Jony Ive vede odděleně od OpenAI. Právě LoveFrom má dodávat návrhy hardwaru a inženýři OpenAI zajišťují technické provedení. Vedle reproduktoru OpenAI zvažuje i chytrou lampu a AI brýle. Ty ale mají dorazit nejdříve v roce 2028. Vývoj těchto produktů je zatím v rané fázi a rovněž není vyloučeno, že je společnost zruší.
OpenAI tak má v úmyslu vstoupit do nabitého segmentu, což já osobně vítám. Společnost vedená Samem Altmanem má „šmrnc“ a pokud produkt bude skutečně tak zajímavý, jak lodivod OpenAI naznačuje, třeba vznikne úplně nový trh. Taktéž se mi líbí, že v projektu má prsty Jony Ive.