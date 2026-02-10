Záhadné AI zařízení z dílny OpenAI a legendy Applu Jonyho Iva se odkládá!

Zdá se, že na první hardware od OpenAI, který vzniká ve spolupráci s legendárním designérem Jonym Ivem, si nakonec počkáme déle, než se původně očekávalo. Podle nových soudních dokumentů se zařízení nedostane k zákazníkům dříve než na konci února 2027, a to navzdory dřívějším plánům, které počítaly s uvedením ještě před koncem roku 2026.
Žalobu loni podal startup iyO, zaměřený na audio zařízení, poté co OpenAI koupilo společnost io, kterou založil bývalý šéfdesignér Applu Jony Ive. Kvůli tomu OpenAI v dokumentech uvádí, že se rozhodlo nepoužívat název „io“ ani jeho varianty pro pojmenování, marketing či prodej budoucího AI hardwaru. Zároveň firma zatím nevytvořila žádné obalové ani marketingové materiály, což ukazuje, že projekt je stále ve vývoji a finální podoba zařízení ještě není uzavřená. Nicméně zprvu se zdálo, že se bude novinka skutečně io či nějak podobně jmenovat, kvůli čemuž započala i celá soudní tahanice.
O samotném produktu se zatím ví jen málo. OpenAI jej interně popisuje jako „třetí klíčové zařízení“, které má doplnit iPhone a MacBook Pro – tedy něco, co budete mít buď v kapse, nebo na stole. Nepůjde o sluchátko ani nositelný produkt, ale o kapesní, kontextově vnímající zařízení bez displeje, které bude rozumět vašemu okolí a aktivitám. Sam Altman údajně po vyzkoušení prototypu přímo u Jonyho Iva řekl, že jde o „nejvíce cool kus technologie, jaký kdy svět uvidí“.
Posun vydání na začátek roku 2027 dává OpenAI i Ivemu prostor doladit koncept, který má ambici vytvořit úplně novou kategorii zařízení. Zda se jim podaří přijít s produktem, který se stane přirozeným společníkem telefonu a počítače, ukáže až čas, ale očekávání jsou nastavena hodně vysoko.