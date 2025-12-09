Apple v personální krizi? Inženýři hromadně přecházejí k OpenAI

Apple čelí odlivu klíčových pracovníků. Nová zpráva deníku Wall Street Journal přináší konkrétnější pohled na nedávné přestupy zaměstnanců z Cupertina do OpenAI.
Podle analýzy profilů na LinkedIn odešly z Applu desítky inženýrů a designérů se specializací na zvukové technologie, návrh Apple Watch, robotiku a další oblasti. Navazuje to na starší informace Marka Gurmana, který upozornil, že OpenAI nabírá „zleva zprava“ přímo z hardwarového inženýringu Applu.
Za vším stojí Jony Ive a startup io
Důležitou roli v celém příběhu hraje Jony Ive, bývalý šéf designu Applu, a jeho tajemný startup io, který OpenAI nedávno koupila za 6 miliard dolarů. Mnoho lidí z Applu nyní údajně pracuje právě na tomto projektu. Už dříve Ive i Altman (CEO OpenAI) prozradili, že jejich cílem je série produktů využívajících umělou inteligenci, nikoliv jen jedno zařízení – a to navíc nebude nositelné.
Podle WSJ se OpenAI zaměřuje i na nábor expertů v oblasti řízení robotů, což naznačuje širší záměry než jen spotřebitelská elektronika. I přesto zůstává většina přestupů spojena s projektem io.
Apple se snaží situaci stabilizovat
Ztráta takto specializovaného personálu může mít dopad na vývoj nových zařízení. Apple se snaží reagovat reorganizací AI divize a změnami ve vedení. Otázkou zůstává, zda tyto kroky pomohou zastavit odliv talentů, zejména ve světle rostoucí konkurence v oblasti umělé inteligence.
Situace ukazuje, že Apple bude muset najít nové způsoby, jak motivovat své špičkové inženýry k setrvání – jinak riskuje oslabení pozice na technologické špici.