Další rána pro Apple? Jeho řady chce opustit Johny Srouji, otec čipů Apple Silicon

Apple se v posledních týdnech doslova otřásá v základech. Jsme totiž svědky zřejmě největší personální rošády za mnoho posledních let, která se projevuje zejména odchody starých a zkušených matadorů do důchodu, potažmo pak mladých nadějných vývojářů ke konkurenci. A jak se zdá, toto zemětřesení stále nekončí, ba co víc – dost možná zasáhne i jméno, které by mohlo Apple bolet opravdu extrémně. Podle nejnovější zprávy Bloomberg totiž legendární Johny Srouji, který stojí za čipy Apple Silicon. Právě tento muž, který je považován za otce jablečných čipů, jenž neúnavně vyvíjí a prezentuje další a další generace, totiž údajně vážně přemýšlí o odchodu z Cupertina. A pokud se pro něj opravdu rozhodne, nepůjde do důchodu ani na odpočinek. Na stole má údajně nabídku, díky níž by rovnou přeskočil k jiné společnosti.
Srouji je pro Apple velmi důležitý tahoun moderní éry. Za jeho vedení se totiž podařilo prosadit přechod Maců na vlastní procesory, vyvinout první 5G modem C1, stejně jako nový Wi-Fi/Bluetooth čip N1, který Apple letos nasadil do celé řady produktů. To všechno je výsledek jeho dlouholetého tlaku na soběstačnost v kombinaci s výjimečnými schopnostmi vést klíčové projekty.
Jenže podle zdrojů Bloombergu měl Srouji nedávno sdělit Cookovi, že vážně přemýšlí o změně zaměstnání. Ačkoliv podrobnosti zatím venku nejsou, interně se šušká o tom, že pokud opravdu odejde, zamíří do jiné technologické firmy, kde by přetavil svoje zkušenosti v nový projekt. Apple se ho přitom nechce vzdát bez boje. Podle všeho mu nabídnul výrazně vyšší kompenzaci, více kompetencí a dokonce i možnost stát se Chief Technology Officer – tedy druhým nejmocnějším člověkem ve firmě. Jenže i to má jeden háček. Srouji totiž údajně nechce pracovat pod jiným CEO, což vzhledem k tomu, že odchod Tima Cooka se začíná čím dál častěji skloňovat, jeho rozhodování to jen komplikuje.
Sroujiho případný odchod by navíc nebyl ojedinělý. Z Applu během posledních měsíců odešli designér Alan Dye, šéf AI John Giannandrea, právní šéfka Kate Adams i Lisa Jackson, která měla na starost environmentální a politické iniciativy. A podle zákulisních informací se na odchod pomalu připravují i retail šéfka Deirdre O’Brien a marketingový veterán Greg Joswiak. V Cupertinu to tak vypadá skoro jako příprava na velké předání štafety, které se začne naplno řešit v okamžiku, kdy Tim Cook oznámí svůj další krok.
Když v minulosti odešel například Gerard Williams a založil Nuvii, začala se na internetu šířit panika, že Apple Silicon ztratí dech. Jenže se nestalo nic takového – naopak, výkon i efektivita Applu šly v dalších letech nahoru. I tentokrát tak může platit, že i když Srouji bezpochyby patří mezi nejrespektovanější technologické mozky Applu, celý tým je dostatečně silný na to, aby v jeho stopách pokračoval. Přesto by šlo o jeden z největších odchodů za poslední dekádu. A pokud se potvrdí, že Apple prochází reorganizací s ohledem na Cookovu budoucnost, může být Sroujiho rozhodnutí jen dalším dílkem do skládačky, která nám ukazuje, jak radikální změny se v zákulisí firmy právě připravují.