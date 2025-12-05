Zavřít reklamu

Dvě manažerské opory Applu končí. Je na spadnutí i odchod Tima Cooka?

Ostatní články
Martin Hradecký
0

Apple oznámil odchod dvou vysoce postavených manažerek. V roce 2026 odejdou Kate Adams, dosavadní generální právní zástupkyně, a Lisa Jackson, viceprezidentka pro životní prostředí, politiku a společenské iniciativy. Tento krok je součástí širší restrukturalizace vedení, která přichází ve chvíli, kdy se spekuluje o možném odchodu CEO Tima Cooka.

Mohlo by vás zajímat

Odcházejí dvě vysoce postavené manažerky

Kate Adams ve firmě zůstane do konce roku 2026. Od 1. ledna přebírá její agendu Jennifer Newstead, která se stane novou generální právní zástupkyní a viceprezidentkou pro právní a vládní záležitosti. Newstead aktuálně působí jako právní šéfka společnosti Meta a v minulosti zastávala pozici právní poradkyně amerického ministerstva zahraničí.

Lisa Jackson odejde v lednu 2026 a její agendu převezme COO Sabih Khan. Jackson byla v Apple od roku 2013 a podílela se na výrazném snížení emisí i prosazování ekologických cílů firmy. Tim Cook ocenil její přínos slovy, že hrála klíčovou roli v dosažení snížení emisí o více než 60 % oproti roku 2015. Adams byla v Apple od roku 2017 a měla zásadní vliv na formování právních a regulačních strategií. Po odchodu Lisy Jackson převezme dočasně i vládní agendu, než ji plně předá Newstead.

Trump Cook Inauguace 1 Trump Cook Inauguace 1
WASHINGTON, DC - JANUARY 20: CEO of Apple Tim Cook attends the inauguration of U.S. President-elect Donald Trump in the Rotunda of the U.S. Capitol on January 20, 2025 in Washington, DC. Donald Trump takes office for his second term as the 47th president of the United States. (Photo by Chip Somodevilla/Getty Images)
Apple Downtown Detroit Tim Cook greeting family 250919 ve velké velikosti Apple-Downtown-Detroit-Tim-Cook-greeting-family-250919 ve velké velikosti
tim cook tim_cook
Apple keynote Lisa Jackson 09122018 Apple-keynote-Lisa-Jackson-09122018
lisa jackson lisa_jackson
Lisa Jackson Apple Lisa Jackson fb
Zdroj: The Verge
Vstoupit do galerie

Odchod těchto dvou manažerek navazuje na sérii dalších změn: odešel Alan Dye, hlavní designér rozhraní, a ohlásil se i konec AI šéfa Johna Giannandrey. Dříve oznámili odchod i COO Jeff Williams a CFO Luca Maestri. Rostoucí počet změn ve vedení naznačuje možné zásadní kroky v roce 2026, kdy by mohl odejít i samotný Tim Cook.

Zdroj
Diskuze

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.