Dvě manažerské opory Applu končí. Je na spadnutí i odchod Tima Cooka?

Apple oznámil odchod dvou vysoce postavených manažerek. V roce 2026 odejdou Kate Adams, dosavadní generální právní zástupkyně, a Lisa Jackson, viceprezidentka pro životní prostředí, politiku a společenské iniciativy. Tento krok je součástí širší restrukturalizace vedení, která přichází ve chvíli, kdy se spekuluje o možném odchodu CEO Tima Cooka.
Odcházejí dvě vysoce postavené manažerky
Kate Adams ve firmě zůstane do konce roku 2026. Od 1. ledna přebírá její agendu Jennifer Newstead, která se stane novou generální právní zástupkyní a viceprezidentkou pro právní a vládní záležitosti. Newstead aktuálně působí jako právní šéfka společnosti Meta a v minulosti zastávala pozici právní poradkyně amerického ministerstva zahraničí.
Lisa Jackson odejde v lednu 2026 a její agendu převezme COO Sabih Khan. Jackson byla v Apple od roku 2013 a podílela se na výrazném snížení emisí i prosazování ekologických cílů firmy. Tim Cook ocenil její přínos slovy, že hrála klíčovou roli v dosažení snížení emisí o více než 60 % oproti roku 2015. Adams byla v Apple od roku 2017 a měla zásadní vliv na formování právních a regulačních strategií. Po odchodu Lisy Jackson převezme dočasně i vládní agendu, než ji plně předá Newstead.
Odchod těchto dvou manažerek navazuje na sérii dalších změn: odešel Alan Dye, hlavní designér rozhraní, a ohlásil se i konec AI šéfa Johna Giannandrey. Dříve oznámili odchod i COO Jeff Williams a CFO Luca Maestri. Rostoucí počet změn ve vedení naznačuje možné zásadní kroky v roce 2026, kdy by mohl odejít i samotný Tim Cook.