Apple ztrácí šéfdesignéra, vadit mu to však nemusí

Čerstvý odchod šéfdesignéra Applu Alana Dye do Mety rozvířil zaměstnanecké vody ve firmě víc, než tomu bylo u řady předešlých odchodů. Tvrdí to alespoň reportér John Gruber z portálu Daring Fireball, který se dlouhodobě pyšní zdroji přímo v Applu. Ty měly tentokrát vynést to, že zaměstnanci Applu po Dyem nesmutní, ba právě naopak. Poté, co se o jeho odchodu dozvěděli, údajně hovořili o radosti a pocitu úlevy.
Apple odchod potvrdil oficiálně, a to rovnou komentářem od Tima Cooka. Do Dyeovy role usedne dlouholetý designér Steve Lemay, který má za sebou šestadvacet let v Applu, ale zároveň patří k nenápadným tvářím, o kterých se mimo firmu příliš nemluví. Podle Grubera je ale v Applu velmi respektován zejména za jeho cit pro na detail a řemeslnou přesnost. Což jsou, jak Gruber poznamenává, kvality, které v Dyeově éře začaly upadat, což mnohé zaměstnance Applu štvalo.
Fotogalerie
Zajímavé ale je, že i ti, kteří mají ke konkrétním výsledkům Lemaye výhrady, se shodují na tom, že výměna ve vedení je vnímána jako výrazný krok k lepšímu. Zdroje Grubera doslova řekly, že všichni designéři Applu jsou šťastní, ne-li přímo nadšení z toho, že Lemay Dyeho střídá. Jeden ze zdrojů, který má do výběru nového šéfa detailní vhled, dokonce řekl, že lepší volba prostě nebyla“ Uvnitř Applu má podle Grubera panovat nálada, která prý skoro působí jako malé vítězství. Lidé se smířili s tím, že Dye už zřejmě zůstane natrvalo, a jen málokdo očekával, že odejde dobrovolně. O to větší překvapení tak zpráva vyvolala.
Spolu s Dyem navíc odchází i jeho dlouholetý zástupce Billy Sorrentino, který rovněž míří do chystaného designového studia u Met y. A podle všeho se k nim připojí i další jména z Dyeova nejbližšího okruhu. Je tedy dost možné, že se v Applu co nevidět pohnou pomyslné ledy v řadě viditelných oblastí. A soudě podle reakcí zevnitř, tahle změna má uvnitř firmy podporu, jakou jsme u designového vedení dlouho neviděli.