Od iPhone k lucerně: Podívejte se na nejnovější designérský výtvor Jonyho Iva!

Od chvíle, kdy Jony Ive v roce 2019 opustil Apple a založil studio LoveFrom, sleduje svět designu každý jeho krok s obrovským očekáváním. A není se vůbec čemu divit. Muž, který vtiskl podobu iPhonům, iMacům či Apple Watch, už mnohokrát ukázal, že dokáže i z obyčejného předmětu vytvořit ikonický kousek, který si zamilujete. Nejnovějším důkazem je Sailing Lantern, námořní lucerna navržená ve spolupráci s japonskou firmou Balmuda.
Ive se dle svých slov v návrhu vrací k osobním vzpomínkám na dětství strávené u vody a jeho nový produkt to jasně odráží. Lucerna byla navržena tak, aby obstála v náročných podmínkách na moři, přesto si zachovává eleganci, která nápadně připomíná estetiku, již si fanoušci spojují s Applem. Inspirací se staly mimo jiné staré námořní lampy a Fresnelovy čočky, jejichž funkční požadavky formovaly jejich vzhled stejně, jako tomu je u této novinky.
Na první pohled působí Sailing Lantern jako moderní kus designu, který by se neztratil na palubě jachty, ani v minimalistickém interiéru. Právě to je přitom pro Jonyho Ivea typické. Už mnohokrát jsme byli svědky toho, jak perfektně spojil funkčnost s krásou a vytvořil tak věc, která působí nadčasově. A při pohledu na jeho nový kousek se skoro až chce říci, že LoveFrom sice není Apple, ale jeho DNA je v práci Jonyho a jeho týmu stále zřetelně přítomná, protože kdyby Apple prodával lucerny, pravděpodobně by si je většina z nás představila přesně v tomto vzhledu. Jen ta cena by mohla být nižší. Za lampu si totiž Balmuda účtuje v Evropě 4500 Euro.