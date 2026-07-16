AirPods konečně dostávají funkci, po které jsme volali roky. Zkusit si jí můžete už teď

Apple tento týden zpřístupnil novou veřejnou betu firmwaru pro AirPods a spolu s ní přinesl také jednu z nejžádanějších funkcí posledních let. Majitelé podporovaných modelů si totiž mohou nově ručně upravit zvuk pomocí vlastního ekvalizéru. Doposud byli odkázáni především na zvukové profily nastavené Applem, nyní ale dostávají alespoň základní možnost přizpůsobit si reprodukci podle vlastních preferencí.
Novinka je součástí veřejné bety firmwaru s označením 9.0.314 a číslem sestavení 9A314b. Dostupná je pro AirPods Pro 3, AirPods Pro 2 s Lightning i USB-C pouzdrem, AirPods 4, AirPods 4 s aktivním potlačením hluku a AirPods Max 2. Podmínkou je přitom čip H2, takže starší modely se této funkce bohužel nedočkají.
Upravit lze basy, středy i výšky
Vlastní ekvalizér najdete po instalaci bety v nastavení AirPods v nabídce Audio a směrování. Apple umožňuje samostatně upravit tři základní části zvukového spektra – basy, středy a výšky. Nejde tedy o nijak profesionální ekvalizér s desítkou pásem, pro běžné uživatele ale může být i toto jednoduché řešení velmi užitečné.
Pokud vám například připadá zvuk AirPods příliš basový, můžete spodní frekvence stáhnout. Naopak milovníci výraznějších basů si je mohou zesílit, případně zvýraznit středy kvůli podcastům a mluvenému slovu nebo výšky pro ostřejší a detailnější projev. Apple navíc umožňuje během nastavování přehrát skladbu z Apple Music přímo v aplikaci Nastavení, takže změny uslyšíte prakticky okamžitě.
Apple novinku vysvětluje tím, že jsou AirPods z výroby navržené tak, aby co nejvěrněji reprodukovaly hudbu, filmy, seriály i hovory. Pokud ale uživateli výchozí profil nevyhovuje, může si nyní způsob reprodukce jakéhokoliv zvuku upravit podle sebe. Přesně tato možnost přitom u AirPods v porovnání s mnoha konkurenčními sluchátky dlouhodobě chyběla.
Jak zapnout veřejnou betu pro AirPods
Pokud si chcete vlastní ekvalizér vyzkoušet už nyní, musíte mít na iPhonu nainstalovanou veřejnou betu iOS 27 a následně povolit beta aktualizace AirPods.
- Připojte AirPods k iPhonu.
- Otevřete aplikaci Nastavení.
- Přejděte do sekce Bluetooth.
- Klepněte na ikonu „i“ vedle názvu svých AirPods.
- Sjeďte níže a aktivujte položku AirPods Beta Updates.
- Vložte sluchátka do nabíjecího pouzdra a ponechte je v dosahu spárovaného iPhonu.
Firmware se následně stáhne a nainstaluje automaticky. Apple přitom nenabízí žádné tlačítko pro ruční spuštění aktualizace, takže může celý proces chvíli trvat.
Fotogalerie
iOS 27 přinese AirPods i další novinky
Vlastní ekvalizér není jediným vylepšením, které Apple pro AirPods v rámci iOS 27 připravuje. Kompletně přepracované je také jejich rozhraní v Nastavení, kde jsou jednotlivé funkce nově rozdělené do přehlednějších sekcí. Samostatné nabídky dostaly například Zdraví sluchu, Najít, živý překlad nebo další zvukové funkce.
Přibyl rovněž posuvník pro jemnější nastavení adaptivního zvuku. AirPods Pro 3 navíc získávají podporu GymKitu bez nutnosti používat Apple Watch a přesné vyhledávání prostřednictvím aplikace Najít na hodinkách. Po připojení ke kompatibilnímu iPhonu budou sluchátka podporovat také interakci se Siri AI, což se však zatím netýká uživatelů v Evropské unii, kde nová Siri stále není dostupná.
Stále je však potřeba myslet na to, že jde o beta firmware. Může tedy obsahovat chyby, zhoršovat stabilitu připojení nebo negativně ovlivnit výdrž baterie. Pokud AirPods používáte denně a nechcete riskovat případné komplikace, bude bezpečnější počkat na finální verzi, která dorazí společně s ostrým vydáním iOS 27.