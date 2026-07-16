Apple Intelligence míří do další důležité země

Nová Siri a další funkce Apple Intelligence jsou v současné době podporovány pouze v beta verzi systému iOS 27 v angličtině, a to jen v malém počtu zemí. Apple však přislíbil, že tyto funkce „rychle rozšíří“ do dalších států a jazyků.
Výzva jménem Čína
Čína představovala pro jablečnou společnost obzvláště velkou výzvu, protože tamní zákony povolují partnerství pouze s domácími čínskými společnostmi zaměřenými na umělou inteligenci. Podle dnešní zprávy agentury Reuters však Apple v této věci dosáhl dohody a bude v zemi využívat dva různé modely.
Čínský regulátor pro kyberprostor ve středu uvedl, že generativní AI služba „Apple Intelligence“ běžící přímo v zařízení byla v zemi registrována pro použití v iPhonech. Podle anonymního zdroje budou inteligentní služby Applu integrovat schopnosti AI modelů od společností Baidu a Alibaba.
Fotogalerie
Model Qwen potvrzen
Sám Apple sice zprávu zatím nepotvrdil, ale společnost Alibaba již vydala prohlášení, v němž uvádí, že její model Qwenbude integrován do nových operačních systémů od Applu. Zatím sice není známo, kdy přesně nová Siri v Číně odstartuje, ale tato uzavřená dohoda by měla zajistit, že se tak stane spíše dříve než později.