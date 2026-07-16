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Apple Intelligence míří do další důležité země

Vše o Apple
J. VajdákJan Vajdák
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Nová Siri a další funkce Apple Intelligence jsou v současné době podporovány pouze v beta verzi systému iOS 27 v angličtině, a to jen v malém počtu zemí. Apple však přislíbil, že tyto funkce „rychle rozšíří“ do dalších států a jazyků.

Výzva jménem Čína

Čína představovala pro jablečnou společnost obzvláště velkou výzvu, protože tamní zákony povolují partnerství pouze s domácími čínskými společnostmi zaměřenými na umělou inteligenci. Podle dnešní zprávy agentury Reuters však Apple v této věci dosáhl dohody a bude v zemi využívat dva různé modely.

Čínský regulátor pro kyberprostor ve středu uvedl, že generativní AI služba „Apple Intelligence“ běžící přímo v zařízení byla v zemi registrována pro použití v iPhonech. Podle anonymního zdroje budou inteligentní služby Applu integrovat schopnosti AI modelů od společností Baidu a Alibaba.

Apple WWDC25 iOS 26 Apple Intelligence Live Translation Phone app 250609 Apple-WWDC25-iOS-26-Apple-Intelligence-Live-Translation-Phone-app-250609
Apple WWDC25 iOS 26 Apple Intelligence Phone unified layout 250609 Apple-WWDC25-iOS-26-Apple-Intelligence-Phone-unified-layout-250609
Apple WWDC25 iOS 26 Apple Intelligence Live Translation Messages 250609 Apple-WWDC25-iOS-26-Apple-Intelligence-Live-Translation-Messages-250609
Apple WWDC25 iOS 26 Apple Intelligence Live Translation FaceTime 250609 Apple-WWDC25-iOS-26-Apple-Intelligence-Live-Translation-FaceTime-250609
Apple WWDC25 iOS 26 Apple Intelligence Hold Assist 250609 Apple-WWDC25-iOS-26-Apple-Intelligence-Hold-Assist-250609
Apple WWDC25 iOS 26 Apple Intelligence Call Screening 250609 Apple-WWDC25-iOS-26-Apple-Intelligence-Call-Screening-250609
iOS 19 Apple-Intelligence-General-Feature-2-3
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Model Qwen potvrzen

Sám Apple sice zprávu zatím nepotvrdil, ale společnost Alibaba již vydala prohlášení, v němž uvádí, že její model Qwenbude integrován do nových operačních systémů od Applu. Zatím sice není známo, kdy přesně nová Siri v Číně odstartuje, ale tato uzavřená dohoda by měla zajistit, že se tak stane spíše dříve než později.

Zdroj
Diskuze
Apple Intelligence

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