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iPhone 18 Pro vás možná pořádně naštve. Tyto 3 změny rozhodně neudělají radost každému

iPhone
J. FilipJiří Filip
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Do představení iPhonu 18 Pro zbývají zhruba dva měsíce a internet zaplavuje stále více úniků. Vedle informací o větší baterii, vyšším výkonu nebo nové generaci čipu A20 Pro se ale objevují i zprávy o změnách, které nemusí fanoušci Applu přijmout zrovna s nadšením. Pokud se totiž dosavadní spekulace potvrdí, čekají letošní Pro modely hned tři poměrně kontroverzní designové změny.

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Tou první je větší tloušťka zařízení. Už několik leakerů v posledních dnech tvrdilo, že iPhone 18 Pro i především iPhone 18 Pro Max budou o něco robustnější než jejich předchůdci. Důvod je přitom poměrně jednoduchý – Apple chce u nové generace výrazně posílit výdrž baterie, což si vyžádá více prostoru uvnitř telefonu. Pro mnoho uživatelů to může být rozumný kompromis, jiným ale tenčí konstrukce současných modelů bude chybět.

S větší tloušťkou úzce souvisí i druhá změna, kterou je vyšší hmotnost. Větší baterie i některé nové komponenty se totiž logicky projeví také na váze telefonu. Není zatím jasné, o kolik gramů iPhone 18 Pro přibere, podle dosavadních informací ale nepůjde jen o zanedbatelnou kosmetickou změnu. Pro uživatele, kteří mají telefon v ruce celé hodiny denně, může být právě vyšší hmotnost jedním z nejdiskutovanějších témat letošní generace.

Třetí kontroverzní novinkou má být další zmenšení Dynamic Islandu. Na první pohled se může zdát, že jde jednoznačně o krok správným směrem, část uživatelů ale upozorňuje na to, že současná velikost výřezu je dobře přizpůsobena animacím i ovládání systému. Menší Dynamic Island by sice přinesl o něco více prostoru pro obsah na displeji, zároveň ale může změnit způsob, jakým se s touto funkcí pracuje. Zrovna této věci se ale osobně nějak zásadně nebojím vzhledem k tomu, že hlavní síla Dynamic Islandu je v software, který lze samozřejmě libovolně přizpůsobit. Možná tedy bude chvíli trvat, že si „vše sedne k dokonalosti“, ale věřím, že dříve či později dokáží vývojáři menší Dynamic Island naopak přetavit ve velkou výhodu.

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Je samozřejmě potřeba připomenout, že Apple zatím nic oficiálně nepotvrdil a všechny informace vycházejí z úniků a analytických odhadů. Pokud se ale současné spekulace naplní, letošní iPhone 18 Pro nebude kontroverzní kvůli vzhledu zadní strany jako jeho předchůdce, ale především kvůli tomu, že bude větší, těžší a zároveň nabídne upravený Dynamic Island. Zda budou tyto změny stát za výrazně lepší výdrž baterie, ukáže až samotné představení telefonu.

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Diskuze
iPhone 18 Pro

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