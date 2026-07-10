iPhone 18 Pro vás možná pořádně naštve. Tyto 3 změny rozhodně neudělají radost každému

Do představení iPhonu 18 Pro zbývají zhruba dva měsíce a internet zaplavuje stále více úniků. Vedle informací o větší baterii, vyšším výkonu nebo nové generaci čipu A20 Pro se ale objevují i zprávy o změnách, které nemusí fanoušci Applu přijmout zrovna s nadšením. Pokud se totiž dosavadní spekulace potvrdí, čekají letošní Pro modely hned tři poměrně kontroverzní designové změny.
Tou první je větší tloušťka zařízení. Už několik leakerů v posledních dnech tvrdilo, že iPhone 18 Pro i především iPhone 18 Pro Max budou o něco robustnější než jejich předchůdci. Důvod je přitom poměrně jednoduchý – Apple chce u nové generace výrazně posílit výdrž baterie, což si vyžádá více prostoru uvnitř telefonu. Pro mnoho uživatelů to může být rozumný kompromis, jiným ale tenčí konstrukce současných modelů bude chybět.
S větší tloušťkou úzce souvisí i druhá změna, kterou je vyšší hmotnost. Větší baterie i některé nové komponenty se totiž logicky projeví také na váze telefonu. Není zatím jasné, o kolik gramů iPhone 18 Pro přibere, podle dosavadních informací ale nepůjde jen o zanedbatelnou kosmetickou změnu. Pro uživatele, kteří mají telefon v ruce celé hodiny denně, může být právě vyšší hmotnost jedním z nejdiskutovanějších témat letošní generace.
Třetí kontroverzní novinkou má být další zmenšení Dynamic Islandu. Na první pohled se může zdát, že jde jednoznačně o krok správným směrem, část uživatelů ale upozorňuje na to, že současná velikost výřezu je dobře přizpůsobena animacím i ovládání systému. Menší Dynamic Island by sice přinesl o něco více prostoru pro obsah na displeji, zároveň ale může změnit způsob, jakým se s touto funkcí pracuje. Zrovna této věci se ale osobně nějak zásadně nebojím vzhledem k tomu, že hlavní síla Dynamic Islandu je v software, který lze samozřejmě libovolně přizpůsobit. Možná tedy bude chvíli trvat, že si „vše sedne k dokonalosti“, ale věřím, že dříve či později dokáží vývojáři menší Dynamic Island naopak přetavit ve velkou výhodu.
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Je samozřejmě potřeba připomenout, že Apple zatím nic oficiálně nepotvrdil a všechny informace vycházejí z úniků a analytických odhadů. Pokud se ale současné spekulace naplní, letošní iPhone 18 Pro nebude kontroverzní kvůli vzhledu zadní strany jako jeho předchůdce, ale především kvůli tomu, že bude větší, těžší a zároveň nabídne upravený Dynamic Island. Zda budou tyto změny stát za výrazně lepší výdrž baterie, ukáže až samotné představení telefonu.
Robustnější konstrukci iPhonu 18 Pro vítám. Zvětšení baterie taky. Těším se na poctivý kus techniky. V zadní kapse kalhot už takový stroj nepůjde nosit, ale to mě fakt nevadí:-)