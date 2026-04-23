iPad mini přestane dávat smysl! Podívejte se na jeho srovnání s prvním ohebným iPhone a nejen to

Pokud přemýšlíte nad tím, proč Apple již delší dobu nevydal novou generaci iPadu mini, potažmo zda s ním do budoucna vůbec počítá (což pravděpodobně ano vzhledem k tomu, že se v souvislosti s tímto modelem hovoří o nasazení OLED displeje), následující řádky vám v tom možná alespoň zčásti poskytnou odpověď. Je totiž docela dobře možné, že chce Apple s novou generací iPadu mini přijít až po představení prvního ohebného iPhone, protože je docela pravděpodobné, že ten bude ve výsledku nově dávat stávajícím uživatelům iPadu mini větší smysl než právě pořízení nové generace tabletu. A protože bude iPhone Ultra, jak by se měl první ohebný iPhone jmenovat, dražší než iPad mini, jeho prodeje budou logicky pro Apple prioritou.
Že by mohl být chystaný iPhone Ultra pro uživatele iPadů mini velmi zajímavý ukazují mimo jiné i fotky, které na svém X zveřejnil vývojář Vadim Yuryev. Ten poroval iPad mini konkrétně s kovovou maketou iPhone Ultra, která má být přesnou kopií reálné verze. Rozměry zařízení totiž již kolují nějakou dobu po internetu, díky čemuž mohou právě podobné makety vznikat – například za účelem jednoduchých testů příslušenství, které již pro první ohebný iPhone bezesporu vzniká.
Jak můžete na fotkách sami vidět, rozměrově se iPhone Ultra v rozevřeném stavu od iPadu mini, který nabízí úhlopříčku 8,3“, takřka neliší. Je sice o něco menší, nicméně zase by měl nabídnout podstatně užší rámečky kolem displeje, díky čemuž by se tak u něj měl Apple dostat v rozevřeném stavu na úhlopříčku kolem 7,9“, takže rozdíl oproti iPadu mini bude docela malý. iPhone Ultra ale navíc nabídne kompletní podporu všech iOS aplikací, skvělé fotoaparáty a dá se očekávat, že i výkon, kterým budoucí generace iPadu mini strčí do kapsy. Apple tak dost možná jeho představením své nejmenší tablety pošle na smrt, minimálně tedy u některých uživatelů.
Třetí fotka v galerii výše pak srovnává iPhone Ultra v otevřeném stavu s iPhone 17 Pro Max, který je v současnosti největším dostupným iPhonem. Jak můžete sami vidět, v režimu na šířku by měly být oba modely zhruba stejně velké v rámci šířky, přičemž výška bude logicky hrát ve prospěch iPhone Ultra. Právě zajímavý poměr stran blízký 16:9 by mohl ve výsledku zásadním způsobem zlepšit konzumaci obsahu z displeje, hraní her a tak podobně. S příchodem iPhone Ultra tedy dost možná čeká svět změna, kterou si nyní dost možná mnozí z nás vlastně ani nedokáží představit. A o to víc se na to osobně vlastně těším. Opět totiž budeme prozkoumávat doposud „neprobádané vody“.