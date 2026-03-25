MacBook Pro a iPad mini dostane už letos OLED displej!

Zdá se, že nabídku Apple produktů čeká malá displejová revoluce. Po letech, kdy OLED zůstával víceméně výsadou iPhonů, iPadů Pro, Apple Watch, se má totiž tahle technologie konečně rozšířit i tam, kde ji uživatelé dlouho vyhlížejí – konkrétně do MacBooku Pro a iPadu mini. V obou případech se tedy můžeme těšit na skokové zlepšení zobrazovacích schopností v čele s dokonalou černou, vyšším jasem, živějšími barvami či perfektním kontrastem.
Že má Apple už letos v plánu u iPadů mini a MacBooků Pro přejít na OLED displeje potvrdily před pár hodinami zdroje asijského portálu DigiTimes s tím, že by se tak mělo stát na podzim, přičemž další produkty by měly následovat v nadcházejících letech. Apple ale zřejmě příliš spěchat nebude vzhledem k tomu, že jsou stále OLED displeje poměrně drahým artiklem a tedy jejich nasazení u levnějších produktů nyní by znamenalo jejich nevyhnutelné zdražení.
Zajímavé je i to, odkud budou panely pocházet. Apple se totiž podle všeho snaží dál omezit závislost na čínských dodavatelích, a tak má vsadit především na jihokorejské giganty Samsung Display a LG Display. Ti mají přitom dodat nejen panely pro MacBook Pro a iPad mini, ale i pro chystaný iPhone 18 nebo spekulovaný skládací iPhone.
Celý krok tak zapadá do širší strategie Applu, který v posledních letech výrazně diverzifikuje svůj dodavatelský řetězec. Nejde jen o výrobu jako takovou, ale i o klíčové komponenty, mezi které displeje bez debat patří. Pokud tedy vše klapne podle plánů Applu, mohli bychom se OLED MacBooku Pro a iPadu mini dočkat už letos na podzim. Snad se tedy jejich nasazení nějak zásadně nepodepíše na výsledné ceně a tyto modely se tak stanou uživatelsky nezajímavými. Byla by to totiž ohromná škoda.