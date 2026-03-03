MacBook Air dostane OLED displej, hned to ale nebude

Už pár let neplatí, že je OLED displej na Apple produktech výsadou jen high-endových iPhonů. Dlouhé roky jej totiž nabízí i levné modelové řady, přičemž relativně nedávno jej Apple nasadil i u iPadů Pro a spekuluje se o tom, že co nevidět by se jej měl dočkat i iPad mini nebo MacBook Pro. Tím však kalifornský gigant nekončí. Podle nových zpráv je totiž už naplánován přechod na OLED displej i u MacBooku Air.
O přechodu v současnosti (ještě pár dní) nejlevnějšího MacBooku na OLED jsme v minulosti slyšeli již několikrát, přičemž před pár hodinami tento plán potvrdil i spolehlivý reportér Mark Gurman z Bloombergu. Ten na základě svých zjištění očekává, že přechod MacBooku Air z LCD na OLED proběhne právě s generací pro rok 2028. A vzhledem k tomu, o jak zásadní upgrade z hlediska zobrazovacích schopností půjde, je jasné, že se tato modelová řada bude točit právě kolem displeje.
MacBook Air má nicméně před přechodem na OLED ještě před sebou několik „mezistupňů“. V nejbližší době se očekává jeho aktualizace s čipy M5, nicméně tento model bude stále využívat klasický LCD panel. Pokud Apple zachová roční cyklus obměny, první OLED MacBook Air by mohl dorazit s čipy M7. Co se pak týče řady M6, od té se také (bohužel) nedají očekávat žádné zázraky, jelikož je víceméně jasné, že bude Apple všechnu svou pozornost upínat právě k OLED modelu pro rok 2028.
A co vlastně přechod na OLED přinese? V první řadě výrazně lepší kontrast a hlubší černou. Každý pixel si totiž svítí sám, takže černá je skutečně černá, nikoliv jen tmavě šedá, jak to známe z LCD panelů a to proto, že je tvořena jednoduše tím, že pixel nesvítí. Když k tomu přidáme ještě vyšší jas, lepší energetickou efektivitu a potenciálně i delší výdrž baterie, dostáváme upgrade, který by mohl u MacBooku Air dost chutnat. Skvělá výdrž baterie je totiž u tohoto modelu dlouhodobým lákadlem a skoro se tak až chce říci, že OLED displej je pro něj „šitý na míru“.
Pokud se tedy plány naplní, čeká nás během následujících let postupná, ale velmi zásadní proměna displejů napříč portfoliem Applu. A ačkoliv si MacBook Air na svou OLED kapitolu zřejmě ještě chvíli počká, osobně jsem přesvědčen o tom, že jakmile se tak stane, jeho prodeje budou ještě lepší. Sám totiž MacBooky Air dlouhodobě používám a ač mi jich za poslední roky prošlo rukama docela dost, najít mezigeneračně (či klidně i po více letech) argument k přechodu bývá složité. Pokud ale dorazí výrazně lepší displej, půjde bezesporu o argument pro stávající majitele, proč upgradovat. A to možná klidně i z rok starých zařízení, která budou rázem z hlediska zobrazovacích schopností „o parník“ pozadu.