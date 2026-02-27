MacBook Pro M5 Pro a M5 Max: Co od nové generace čekat

Apple podle dostupných informací chystá další aktualizaci řady MacBook Pro, která by mohla být představena už velmi brzy, ještě před akcí označovanou jako „Special Experience“ plánovanou na začátek března. Přestože nepůjde o revoluční generační skok, nové modely s čipy M5 Pro a M5 Max mají přinést znatelné zvýšení výkonu a efektivity.
Beze změn v designu
V oblasti designu se žádná překvapení nechystají. Nové MacBooky Pro mají vypadat prakticky totožně jako současné modely s čipy M4. Apple zůstane u dvou velikostí – 14″ a 16″ – a obě varianty budou dostupné s čipy M5 Pro i M5 Max. Pokud tedy čekáte tenčí tělo nebo jiný výřez displeje, tentokrát se ho nedočkáte.
M5 Pro a M5 Max: výkon jde nahoru
Hlavní novinky se soustředí na samotné čipy. Rodina M5 je vyráběna modernějším 3nm procesem N3P od TSMC, což přináší vyšší výkon i lepší energetickou efektivitu. Základní M5 už ukázal až o 20 % vyšší vícejádrový výkon CPU oproti M4 a zhruba o 30 % rychlejší grafiku. U verzí Pro a Max se očekává podobný, nebo dokonce ještě výraznější posun.
Fotogalerie
Apple navíc posílil oblast umělé inteligence. Každé GPU jádro má vlastní Neural Accelerator, což zrychluje AI úlohy běžící na grafice. Nechybí ani podpora třetí generace ray tracingu, vylepšený systém dynamické cache a efektivnější Neural Engine. Zlepšení se má dotknout také propustnosti sjednocené paměti.
Má smysl kupovat hned?
Zajímavé je ale i to, proč s nákupem možná počkat. Další generace MacBooků Pro má přinést zásadnější změny: OLED displej, dotykové ovládání, menší Dynamic Island místo výřezu a nové čipy M6 Pro a M6 Max. Pokud tedy nutně nový stroj nepotřebujete, doporučuji počkat. Naopak pro uživatele, kteří chtějí výkon hned a OLED je neláká, mohou být M5 Pro a M5 Max stále velmi rozumnou volbou a rozhodně nesáhnete vedle.
Podle spekulací by Apple mohl nové MacBooky Pro oznámit už během několika dní formou tiskové zprávy. Pokud se tak stane, půjde spíše o tichou, ale důležitou aktualizaci zaměřenou hlavně na profesionální výkon.