LEGO Harry Potter chystá velkou akci Back to Hogwarts. K Ministerstvu kouzel bude hned několik dárků

O novém LEGO Harry Potter Ministerstvu kouzel jsme v posledních týdnech psali hned několikrát a pozornost si zasloužilo nejen samotné obří provedení, ale také bonusy, které k němu LEGO chystá. Už dříve jsme vás například informovali o stavebnici Ministry Munchies & The Daily Prophet Stand, která má být jedním z dárků k nákupu. Jak se ale nyní ukazuje, rozhodně nepůjde o jediný bonus. LEGO totiž zveřejnilo detaily letošní akce Back to Hogwarts a fanoušci Harryho Pottera se mají na co těšit.
Akce Back to Hogwarts 2026 bude probíhat od 29. srpna do 6. září, respektive do vyčerpání zásob. Hlavním lákadlem bude samozřejmě nové LEGO Harry Potter Ministerstvo kouzel – Collectors‘ Edition (76476), které nabídne 3 491 dílků, 14 minifigurek a cenu 10 499 Kč. Členové LEGO Insiders navíc získají k setu předběžný přístup už od 29. srpna, zatímco pro všechny ostatní bude novinka dostupná od 1. září.
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Replika telefonní budky
A právě kolem Ministerstva kouzel se to začne pořádně točit. K jeho nákupu bude možné získat Ministry of Magic Phone Booth, tedy malou LEGO repliku ikonické červené telefonní budky, přes kterou se Harry a další čarodějové dostávali do Ministerstva. LEGO ji uvádí jako exkluzivní dárek dostupný právě s novým sběratelským Ministerstvem kouzel.
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Tím ale nabídka nekončí. Jak jsme už psali, připraven má být také 40901 Ministry Munchies & The Daily Prophet Stand. Tento menší model kombinuje stánek s občerstvením Ministry Munchies a stánek novin Daily Prophet a přidává několik zajímavých detailů ze světa Harryho Pottera. Právě tento GWP přitom dobře funguje i samostatně, takže jej nemusíte vystavovat výhradně vedle Ministerstva kouzel.
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A nyní přichází další překvapení. LEGO totiž do akce zařadí také 30724 Dumbledore’s Office with Harry Potter. Jde o malou 42dílnou stavebnici obsahující Brumbálův stůl a křeslo, mladého Fawkese, myslánku, meč Godrica Nebelvíra a samozřejmě minifigurku Harryho Pottera s krátkýma nohama. Tento dárek bude dostupný při nákupu vybraných LEGO Harry Potter setů.
Možnost proměnit body za něco extra
A aby toho nebylo málo, LEGO si připravilo ještě jednu zajímavost pro členy svého věrnostního programu. LEGO Insiders si budou moci od 29. srpna vyzvednout také speciální vánoční ozdobu s motivem Harryho Pottera. Tentokrát ale nepůjde o klasický dárek k nákupu. Ozdoba bude dostupná výměnou za 1 700 Insiders bodů, takže půjde spíše o další sběratelskou odměnu pro nejvěrnější fanoušky LEGO.
Právě vánoční ozdoba je přitom příjemným překvapením. Na první pohled sice může působit trochu zvláštně v rámci akce Back to Hogwarts, ale LEGO podobné sezónní dekorace mezi fanoušky dlouhodobě nabízí a Harry Potter motiv se pro vánoční ozdobu hodí vlastně překvapivě dobře. Pro sběratele navíc může být zajímavá právě její omezená dostupnost.
Fanoušci tak letos nebudou řešit pouze otázku, zda si nové Ministerstvo kouzel pořídit, ale také které bonusy se jim podaří získat. A právě to může být pro sběratele poměrně zajímavé. LEGO totiž letos evidentně nechce Back to Hogwarts odbýt jedním malým polybagem, ale připravilo celou sérii bonusů a dalších odměn.
Zajímavé je navíc načasování celé akce. Velké Ministerstvo kouzel se totiž do prodeje dostane prakticky současně se začátkem Back to Hogwarts a LEGO jej samo označuje za hlavní set letošní kampaně. Model má na výšku přes 51 centimetrů, na šířku 35 centimetrů a do hloubky 15 centimetrů, takže rozhodně nepůjde o žádného drobečka.
Pokud jste tedy už přemýšleli nad koupí nového Ministerstva kouzel, vyplatí se podle všeho s nákupem pár týdnů počkat. 29. srpna totiž začne LEGO Harry Potter Back to Hogwarts 2026 a spolu s ním dorazí hned několik zajímavých bonusů. A jak se nyní ukazuje, ten GWP set, o kterém jsme psali už dříve, byl pouze začátek.