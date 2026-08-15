Darujte vašim přátelům Spotify Premium na 3 měsíce zdarma. O této skryté možnosti v aplikaci ví málokdo

Spotify má v aplikaci jednu poměrně zajímavou funkci, o které se podle mě zdaleka neví tolik, kolik by mělo. Pokud sami používáte Spotify Premium, můžete totiž svému kamarádovi či někomu z rodiny darovat Premium na celé 3 měsíce zdarma. A co je nejlepší, nemusíte kvůli tomu nic kupovat ani zadávat platební kartu za svého kamaráda.
Možnost se přitom v aplikaci neobjevuje zrovna na nejviditelnějším místě. Pokud ji chcete najít, stačí na iPhonu či Androidu otevřít Spotify a klepnout vlevo nahoře na svůj profilový obrázek. Následně je potřeba zamířit do položky Nastavení a ochrana osobních údajů a poté otevřít sekci Účet. Právě zde by se měla nacházet položka Premium zdarma pro přátele. Po jejím otevření vám Spotify nabídne možnost sdílet odkaz který následně můžete poslat komukoliv, komu chcete Premium věnovat. A právě v tom je celý trik. Nemusíte přitom znát přihlašovací údaje svého kamaráda ani nic nastavovat za něj. Jednoduše mu pošlete vygenerovaný odkaz a on si přes něj nabídku aktivuje na svém účtu.
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Podle nabídky, kterou Spotify aktuálně zobrazuje v aplikaci, získá příjemce 3 měsíce Spotify Premium zdarma. Nabídka je přitom určena pouze uživatelům, kteří Premium ještě nevyzkoušeli. Po uplynutí bezplatného období se předplatné standardně prodlouží za aktuální cenu, která je v nabídce uvedena jako 185 Kč měsíčně. Pokud tedy obdarovaný nechce následně platit, musí předplatné před koncem zkušebního období zrušit.
Zajímavé je, že k nabídce se můžete dostat právě přes nastavení účtu, i když se vám nemusí vždy zobrazovat na domovské obrazovce. Spotify ji navíc může prezentovat různým uživatelům odlišně, takže pokud tuto položku ve svém účtu nevidíte, nemusí to nutně znamenat, že děláte něco špatně. V mém případě se nabídka zobrazila přímo při používání aplikace a následně bylo možné přejít právě do sekce Premium zdarma pro přátele. Odtud už stačí jen klepnout na sdílení odkazu a poslat jej konkrétnímu člověku například přes iMessage, WhatsApp nebo Messenger.
Spotify tak vlastně nabízí poměrně sympatický způsob, jak někomu dopřát několik měsíců poslechu bez reklam, jen je škoda, že je celá funkce trochu schovaná. Pokud tedy máte Spotify Premium a máte kamaráda, který jej zatím nepoužívá, rozhodně se podívejte do Nastavení a ochrany osobních údajů → Účet. Možná tam na vás čekají tři měsíce Premium zdarma, které můžete někomu darovat.