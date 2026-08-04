Spotify přidává skvělou novinku. Ke každé písničce si nově můžete napsat vlastní příběh

Spotify pokračuje v přidávání funkcí, které mají posílit osobnější vztah uživatelů k hudbě. Po nedávném představení běžeckého režimu Running Mode nyní přichází s další novinkou nazvanou User Notes. Ta umožňuje přidat ke každé skladbě ve vlastním playlistu krátkou poznámku, vzpomínku nebo vzkaz.
Vše přitom funguje velmi jednoduše. U každé skladby v playlistu, který jste vytvořili nebo do něj přispíváte, můžete napsat poznámku o délce až 240 znaků. Může jít například o informaci, kde jste píseň poprvé slyšeli, proč jste ji do playlistu přidali nebo s jakou životní událostí si ji spojujete. Spotify chce díky tomu proměnit běžné playlisty v jakýsi hudební deník. Pokud pak playlist sdílíte s ostatními, uvidí vaše poznámky i oni. Součástí každé z nich je navíc jméno autora, které vede na jeho profil. Novinka tak může být zajímavá nejen pro osobní playlisty, ale i pro společné hudební sbírky vytvářené s přáteli nebo rodinou.
User Notes jsou dostupné pro uživatele služby Spotify Free i Premium starší 16 let, zatím však pouze na vybraných trzích. Spotify zatím neupřesnilo, kdy se funkce rozšíří do dalších zemí včetně České republiky. My v redakci nicméně zatím novinku nevidíme, byť je samozřejmě možné, že se prostě jen rozšiřuje pozvolna a tudíž bude chvíli trvat, než bude viditelná všem uživatelům.
Na první pohled může jít o drobnost, ale právě podobné funkce často rozhodují o tom, jak moc si uživatelé konkrétní službu oblíbí. Playlist tak už nemusí být jen seznamem skladeb, ale rázem se může stát osobní kronikou plnou vzpomínek, emocí a příběhů, ke kterým se budete moci kdykoliv vrátit. Zajímavé přitom je, že podobnou možnost zatím nenabízí ani Apple Music, byť by nás upřímně příliš nepřekvapilo, kdyby nedlouho po zavedení této novinky u Spotify přišel Apple s podobnou věcí. Inspirace k novinkám se totiž obecně ve světě softwaru ráda šíří napříč aplikacemi.