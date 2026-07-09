Po letech čekání Spotify vyslyšelo miliony z nás a přidalo funkci, na kterou se čekalo opravdu dlouho

Pokud vás na Spotify dlouhodobě štvalo, že jste si do horní části knihovny mohli připnout jen čtyři položky, máme dobrou zprávu. Hudební streamovací gigant totiž po letech prosby svých uživatelů konečně vyslyšel a přichází s drobnou změnou, která ale dokáže každodenní používání aplikace citelně zpříjemnit.
Spotify totiž nově umožňuje připnout si do sekce Vaše knihovna až 20 položek místo dosavadních čtyř. Připnout lze playlisty, alba, interprety, podcasty i audioknihy, takže si každý může vytvořit vlastní rychlý přístup přesně k tomu obsahu, který používá nejčastěji. Funkce se přitom zpřístupňuje zdarma všem uživatelům bez ohledu na to, zda využívají bezplatnou verzi služby, nebo předplatné Premium. Globální uvolňování aktualizace již odstartovalo a během následujících dnů by měla dorazit ke všem.
Na první pohled může jít o drobnost, ve skutečnosti se ale jedná o jednu z nejčastěji požadovaných změn posledních let. Čtyři připnuté položky byly pro řadu uživatelů jednoduše málo, zvlášť pokud pravidelně střídali několik playlistů, podcastů nebo oblíbených interpretů. Právě proto se možnost rozšíření limitu pravidelně objevovala v diskuzích i mezi nejžádanějšími návrhy pro vývojáře.
Zajímavé je také srovnání s Apple Music. Apple loni přidal možnost připínání oblíbeného obsahu do knihovny rovněž, nicméně limit nastavil na šest položek. Spotify nyní jde výrazně dál a nabízí více než trojnásobný počet připnutých položek, což ocení zejména uživatelé s rozsáhlou hudební knihovnou nebo ti, kteří službu využívají nejen pro hudbu, ale také pro podcasty či audioknihy.
Je zkrátka vidět, že i zdánlivě nenápadné změny mohou mít na používání aplikace překvapivě velký dopad. A právě podobné úpravy bývají často těmi, které uživatelům zpříjemní každodenní práci se službou víc než velké redesigny nebo složité nové funkce. Minimálně já jsem za tuto novinku opravdu rád, protože připnutí používám dlouhodobě a větší možnosti uživatelského přizpůsobení ve formě možnosti připnout si více věcí mi dlouhodobě chyběly.