A u čeho vaříte těstoviny vy? Barilla má vlastní playlist na Spotify

Až budete příště vařit těstoviny, můžete kontrolovat čas pro jejich vaření stylově! Kolikrát jste při vaření těstovin zapomněli nastavit časovač nebo jste museli neustále kontrolovat hodiny? Italská společnost Barilla přišla s jednoduchým, ale překvapivě chytrým řešením. Místo klasického odpočítávání vytvořila sérii oficiálních playlistů na Spotify, jejichž délka přesně odpovídá doporučené době vaření konkrétních druhů těstovin. Princip je velmi jednoduchý. Jakmile vložíte těstoviny do vroucí vody, stačí spustit odpovídající playlist. Ve chvíli, kdy hudba skončí, jsou těstoviny uvařené al dente a připravené k servírování.
Barilla připravila několik playlistů, přičemž každý je určen pro jiný typ těstovin. Každý z nich obsahuje skladby poskládané tak, aby jejich celková délka odpovídala doporučené době vaření. Nechybí například playlisty s názvy Boom Bap Fusilli, Mixtape Spaghetti, Moody Day Linguine nebo Absolute Carbonara. Kromě praktické funkce jde také o hravou marketingovou kampaň, která propojuje vaření s hudbou.
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Na sociálních sítích si Barilla za tento nápad vysloužila velkou pochvalu. Mnoho lidí oceňuje především to, že nejde jen o reklamu, ale o skutečně užitečnou drobnost, kterou může využít každý, kdo doma vaří těstoviny. Řada uživatelů navíc upozorňuje, že díky playlistům není potřeba nastavovat časovač na telefonu ani sledovat hodiny. Stačí poslouchat hudbu a po jejím skončení jednoduše scedit těstoviny.
V době, kdy se firmy předhánějí v nákladných reklamních kampaních, působí nápad Barilly osvěžujícím dojmem. Společnost dokázala propojit svou značku s každodenní činností zákazníků způsobem, který je jednoduchý, zábavný a zároveň praktický. Právě podobné kampaně často získávají největší pozornost. Nejsou totiž postavené na složitých technologiích ani drahých efektech, ale na originální myšlence, kterou si lidé snadno zapamatují a rádi ji sami sdílejí. Playlisty Barilla jsou dostupné přímo na Spotify a může si je pustit kdokoliv. Pokud tedy příště budete vařit špagety, fusilli nebo linguine, možná už nebudete potřebovat kuchyňský časovač. Místo něj vám bude stačit správný playlist a několik minut hudby. Oficiální profil a playlisty Barilla na Spotify najdete přímo zde.