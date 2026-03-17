Spotify chystá novinku, která změní doporučování hudby

Hudební streamovací služby dnes stojí a padají hlavně na tom, jak dobře dokážou doporučit další obsah. Ostatně, osobně přesně kvůli tomu používám raději Spotify než Apple Music, jelikož mi řešení od Applu v tomto směru zkrátka nevyhovuje tak moc jak konkurence ze Švédska. Nutno nicméně podotknout, že si je této skutečnosti Spotify dlouhodobě velmi dobře vědomo a zároveň má stále chuť svou úroveň posouvat. Algoritmy Spotify totiž už roky analyzují, co posloucháte, kdy to posloucháte a jak často se k určité hudbě vracíte a teď u nich navíc firma testuje novinku, která má uživatelům dát nad doporučováním mnohem větší kontrolu.
Nová funkce se jmenuje Taste Profile a v podstatě funguje tak trochu podobně jako personalizace v AI chatbotech. Místo toho, aby aplikace jen pasivně sledovala vaše návyky, jí tedy můžete sami říct, jakou hudbu by měla upřednostňovat nebo naopak potlačit. Jinými slovy, dokážete Spotify vše povědět daleko přesněji. Zajímavé je pak to, že služba díky této funkci zároveň ukáže, jak vlastně váš hudební vkus „vidí“. Profil totiž spojuje všechno, co v aplikaci posloucháte a z těchto dat pak vytváří poměrně detailní obraz o tom, jaké žánry, interprety nebo nálady preferujete.
Zajímavé navíce je, že do tohoto všeho můžete aktivně zasahovat. Pokud tedy například zjistíte, že vám aplikace začíná čím dál častěji doporučovat devadesátkový alternativní rock nebo hip-hop s výraznými vlivy jiných stylů, můžete jí dát vědět, jestli je to směr, kterým se má vydat dál. Stejně tak můžete říct, že určitého stylu už je na vás zkrátka moc. Spotify pak tyto informace využije při sestavování doporučení na hlavní stránce aplikace. Místo čistě algoritmického rozhodování tak dostane větší prostor i vaše vlastní preference.
Je ale potřeba dodat, že zatím jde jen o testovací fázi. Funkce Taste Profile je aktuálně dostupná pouze v beta verzi a jako první ji vyzkouší předplatitelé Spotify Premium na Novém Zélandu. Pokud se však testování osvědčí, dá se očekávat, že se postupně rozšíří i do dalších zemí a to docela rychle. Navíc vzhledem k tomu, že se ve výsledku nejedná o nic až tak složitého, mohli bychom se uvedení této novinky pro veřejnost dočkat relativně rychle. A co víc, v poslední době se navíc zdá, že Spotify na podobných vylepšeních pracuje čím dál intenzivněji. Nedávno například přidalo funkce zaměřené na lepší zvuk playlistů nebo doporučování audioknih. Taste Profile tak může být dalším krokem k tomu, aby aplikace nabízela obsah ještě přesněji na míru tomu, co má konkrétní uživatel opravdu rád.