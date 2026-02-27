Spotify si můžete nyní vyzkoušet na 3 měsíce zdarma

Přemýšlíte nad předplácením Spotify, ale zatím jste mu ještě nedali šanci, nebo jste třeba věrní Apple Music a nemáte moc důvod měnit? Pak vás následující řádky dost možná zaujmou. Pokud totiž patříte k těm, kteří ještě neaktivovali v minulosti zkušební prémiové předplatné, díky aktuální promo akci vám streamovací služba dává možnost zdarma poslouchat Spotify Premium na tři měsíce zdarma. A to už se vyplatí.
Zatímco standardně nabízí Spotify zkušební dobu na týden, maximálně pak měsíc, nyní je opravdu štědré. V rámci individuálního bezplatného předplatného vám totiž nabízí tři měsíce s poslechem bez reklam, možností stahovat skladby pro offline poslech a plným přístupem ke všem playlistům a podcastům je už dostatečně dlouhá doba na to, abyste Spotify Premium pořádně otestovali. Jasně, je tu sice podmínka aktivace jen uživateli, kteří zkušební období v minulosti ještě nevyužili, ale to vzhledem k možnosti přihlásit se například pod jiným mailem není až takový problém.
Pro mnohé může být podobná akce opravdu příjemné překvapení, kdy například ti z vás, kdo jsou věrní Apple Music, se možná dlouho nehnuli ze své komfortní zóny. Apple Music má svoje silné stránky, především v hluboké integraci s iOS a vynikající kvalitě přehrávání. Ale když dostanete Premium Spotify tři měsíce zadarmo, je to ideální chvíle vyzkoušet něco jiného a porovnat, jestli vám tamní katalog, doporučovací algoritmy nebo třeba poslechové seznamy sedí víc než u služby od Applu. A kdo Spotify zatím vůbec nezkusil, teď má dlouhý „testovací běh“ na to, aby zjistil, jestli ho vůbec chce používat dlouhodobě.
Pokud jste tedy o Spotify doteď jen slyšeli a s Apple Music vám to připadalo jako dobrá volba, teď je skvělý moment Spotify Premium vyzkoušet a udělat si vlastní názor. Tři měsíce bez reklam a s plnou funkcí stojí za to a klidně vás můžou přesvědčit, že existuje alternativní cesta k hudbě, kterou jste dosud neprošli.
Spotify na 3 měsíce zdarma si můžete zaktivovat například zde