Spotify představilo urnu s reproduktorem, po smrti vám bude přehrávat váš playlist

Marketingové kampaně technologických firem jsou v posledních letech čím dál odvážnější, ale to, s čím nyní přišlo Spotify ve spolupráci s výrobcem nápojů Liquid Death, patří rozhodně mezi ty nejbizarnější. Obě společnosti totiž představily urnu na popel s vestavěným reproduktorem, která dokáže přehrávat vaše oblíbené playlisty ze Spotify i po smrti.
Produkt nese název Eternal Playlist Urn a jde o limitovanou edici, která okamžitě vzbudila obrovskou pozornost na sociálních sítích. Myšlenka je jednoduchá, ale zároveň dost drsná. Eternal Playlist Urn je klasická urna určená pro uložení lidského popela, jejíž víko však obsahuje integrovaný Bluetooth reproduktor. Ten se dokáže připojit k telefonu a přehrávat hudbu přímo ze Spotify. Z technologického hlediska jde o poměrně jednoduché zařízení, ale marketingově velmi chytrý koncept. Reproduktor se dobíjí přes USB-C, takže jej lze používat podobně jako běžný přenosný speaker. V okamžiku, kdy je urna vystavena například doma nebo na památečním místě, může přehrávat playlisty, které měl zesnulý rád.
Spotify tím vlastně posouvá známý koncept „hudby, která vás provází celý život“ o jeden krok dál, doslova i za hranice života. Eternal Playlist Urn není běžný produkt určený pro masový prodej. Spotify a Liquid Death vyrobily pouze 150 kusů, přičemž každý z nich stojí 495 dolarů (zhruba 11 tisíc korun). Urna má standardní velikost odpovídající běžným krematorním urnám, takže může skutečně sloužit svému účelu. Design je minimalistický a poměrně stylový, takže na první pohled vůbec nepůsobí jako technologický gadget.
Právě kombinace poměrně seriózního designu a absurdního konceptu je jedním z důvodů, proč se produkt okamžitě začal šířit po internetu. Spotify vytvoří playlist pro váš posmrtný život. Součástí celé kampaně je také nástroj nazvaný Eternal Playlist Generator. Ten dokáže na základě vašich posluchačských návyků vytvořit personalizovaný playlist, který má symbolicky představovat hudbu pro „posmrtný život“. Spotify analyzuje historii poslechu a na jejím základě vytvoří seznam skladeb, které mají vystihovat osobnost uživatele. Marketingově jde o velmi chytrý tah – lidé začali své „posmrtné playlisty“ sdílet na sociálních sítích, což celé kampani přineslo obrovský virální dosah.