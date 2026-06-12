Tohle potěší miliony z nás. Spotify po drsné kritice vrací původní ikonu aplikace

Pokud jste v posledních týdnech při pohledu na Spotify na domovské obrazovce svého iPhonu kroutili hlavou, nejste sami. Streamovací služba totiž v rámci oslav svého 20. výročí nahradila tradiční zelenou ikonu aplikace lesklou zelenou diskokoulí. A reakce uživatelů byly natolik negativní, že Spotify nyní definitivně couvá.
Nová ikona se na iPhonech objevila v květnu jako součást kampaně „Spotify 20: Your Party of the Year(s)“, která měla uživatelům připomenout jejich hudební historii na platformě. Místo nadšení se však sociální sítě rychle zaplnily stížnostmi. Mnozí uživatelé tvrdili, že ikona vypadá rozmazaně, připomíná aplikaci zaseknutou během instalace nebo jednoduše působí na domovské obrazovce rušivě. Spotify původně tvrdilo, že jde jen o dočasnou změnu. Jenže týdny ubíhaly a diskokoule zůstávala. To vedlo k dalším vlnám kritiky, protože řada uživatelů očekávala návrat původního vzhledu mnohem dříve. Na sociálních sítích se dokonce objevovaly návody, jak si klasickou ikonu obnovit pomocí Zkratek od Applu.
Diskokoule není pro každého
Spotify nakonec tlak nevydrželo a potvrdilo, že klasická zelená ikona se vrací. Firma na sociální síti X s nadsázkou přiznala, že „glitter není pro každého“ a že dočasná oslavná proměna aplikace končí. Celá situace tak hezky ukazuje, jak citliví jsou uživatelé na změny ikon aplikací. Přestože šlo pouze o kosmetickou úpravu a Spotify nikdy neplánovalo kompletní rebranding, negativní reakce byly natolik silné, že se z diskokoule stal během několika dnů jeden z nejdiskutovanějších designových přešlapů letošního roku.
Paradoxní je, že právě díky kritice se o výroční kampani Spotify dozvědělo mnohem více lidí, než kdyby zůstala původní ikona beze změny. Z marketingového pohledu tak akce svůj účel splnila. Z pohledu uživatelů však většina oslavuje hlavně to, že se známé zelené logo konečně vrací tam, kam podle nich patří.