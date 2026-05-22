Spotify chystá velkou AI novinku. Uživatelé si budou moci vytvářet vlastní remixy skladeb

Streamování hudby se postupně mění z pasivního poslechu na mnohem interaktivnější zážitek. A právě tímto směrem se nyní vydává i Spotify, které oznámilo přípravu nové AI funkce pro vytváření remixů a cover verzí známých skladeb.
Nejde přitom jen o jednoduché úpravy playlistů nebo automatické mixování hudby. Spotify chce uživatelům umožnit vytvářet vlastní verze písní pomocí generativní umělé inteligence přímo v aplikaci.
Remixy a covery vytvořené fanoušky
Novinka vzniká ve spolupráci s Universal Music Group, která se Spotify uzavřela novou licenční dohodu. Díky ní bude možné legálně vytvářet fanouškovské remixy a cover verze skladeb od zapojených interpretů a autorů. Spotify popisuje celý systém jako nový kreativní nástroj poháněný umělou inteligencí. Uživatelé si budou moci upravit oblíbené skladby nebo vytvářet vlastní varianty písní bez nutnosti používat profesionální hudební software.
Podle dostupných informací půjde o placenou funkci určenou pro předplatitele Spotify Premium.
Další krok směrem k AI hudbě
Spotify už delší dobu experimentuje s umělou inteligencí. Dříve představilo například AI DJ, který automaticky vybírá hudbu a komentuje přehrávání podobně jako skutečný moderátor. Nový systém pro remixy ale působí výrazně ambiciózněji. Nejde totiž jen o doporučování obsahu, ale přímo o generování nové hudební podoby existujících skladeb.
Právě to zároveň otevírá otázky kolem autorských práv, kvality výsledků nebo hranice mezi tvorbou fanoušků a originální hudbou. Spotify ale zdůrazňuje, že nově vytvořené remixy a covery budou licencované a interpreti i autoři z nich mají dostávat podíl na výnosech.
Spotify chce lépe propojit fanoušky s interprety
Firma současně oznámila i další novinku nazvanou Reserved. Ta má vybraným uživatelům umožnit rezervaci koncertních vstupenek ještě před běžným prodejem. Systém má fungovat na základě historie poslechu. Jinými slovy – Spotify chce zvýhodnit skutečné fanoušky interpretů místo překupníků nebo náhodných zájemců.
Nové AI funkce i koncertní rezervace jsou součástí širších plánů, které Spotify představilo během Investor Day 2026. Je stále zjevnější, že platforma nechce být jen obyčejnou hudební aplikací, ale postupně se snaží stát komplexním centrem hudební zábavy, tvorby i fanouškovské komunity.