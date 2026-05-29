Spotify vylepšuje aplikaci pro iPhone. Stahování hudby konečně poběží i na pozadí a to není vše!

Spotify v poslední době řeší mimo jiné i lehce kontroverzní dočasnou ikonu aplikace, která se ne všem uživatelům zrovna trefila do vkusu. Vedle podobných kosmetických hrátek ale naštěstí nezapomíná ani na samotné fungování služby. Nyní totiž oznámilo hned čtyři novinky zaměřené přímo na poslech hudby, správu playlistů a pohodlnější používání aplikace na mobilech.
Jednou z nejpraktičtějších změn je příchod složek playlistů do mobilní aplikace pro iPhone a Android. Tato funkce byla dlouho dostupná pouze v desktopové verzi Spotify, což bylo pro uživatele s větším množstvím playlistů poměrně otravné omezení. Nově si tak budou moci své hudební sbírky přehledněji organizovat i přímo z telefonu, což se hodí hlavně těm, kteří mají zvlášť playlisty na práci, běhání, cestování, spaní nebo třeba víkendový úklid.
Spotify zároveň vylepšuje práci s playlisty a frontou přehrávání. Uživatelé budou moci hromadně upravovat a přesouvat více skladeb, audioknih nebo podcastových epizod najednou, což ušetří spoustu zbytečného klikání. Prémioví předplatitelé navíc získají možnost spravovat více skladeb ve frontě přehrávání současně. Jde přitom o funkci, kterou Spotify v minulosti nabízelo, ale později z aplikace zmizela.
Velkou radost budou mít hlavně uživatelé iPhonů s předplatným Premium. Spotify totiž na iOS zavádí stahování na pozadí. Hudba a podcasty se tak budou stahovat i ve chvíli, kdy aplikaci zrovna nemáte otevřenou. Aplikace zároveň zobrazí oznámení o průběhu stahování. Pokud tedy často létáte, jezdíte metrem, cestujete do míst se slabým signálem nebo si prostě jen chcete být jistí, že máte hudbu připravenou offline, jde o velmi příjemné vylepšení.
Poslední novinkou je tlačítko pro opětovné promíchání playlistu. Prémioví uživatelé na mobilech díky němu jedním klepnutím změní pořadí skladeb při náhodném přehrávání, aniž by museli shuffle vypínat a znovu zapínat. Na první pohled drobnost, ale přesně taková, která dokáže každodenní používání aplikace zpříjemnit víc, než by se mohlo zdát.
Spotify tedy tentokrát nepřichází s žádnou obří revolucí, ale spíš se sadou praktických úprav, které dávají smysl. A upřímně, právě podobné změny jsou často nejdůležitější. Hudební aplikaci totiž většina lidí používá denně, a když se v ní lépe organizují playlisty, spolehlivěji stahuje hudba a pohodlněji ovládá fronta přehrávání, je to znát okamžitě.