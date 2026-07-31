Spotify přináší novinku, kterou si běžci zamilují. Hudbu přizpůsobí vašemu tréninku

Pokud běháte se sluchátky v uších a Spotify je vaší hlavní hudební aplikací, máme pro vás dobrou zprávu. Streamovací služba představila novou funkci Running Mode, která dokáže připravit playlist přesně podle typu vašeho tréninku, preferovaného tempa i hudebního vkusu. Zatím je však dostupná pouze na iPhonech a pro předplatitele Spotify Premium ve vybraných zemích.
Running Mode najdete v sekci Fitness Hub. Po jeho spuštění si můžete vybrat z 25 připravených běžeckých režimů, které lze dále upravit podle délky tréninku, počtu úderů za minutu (BPM), typu běhu nebo hudebního stylu. K dispozici jsou například intervalové tréninky, souvislý běh i pyramidové intervaly. Spotify následně vytvoří playlist, který bude odpovídat zvolenému nastavení.
Součástí novinky jsou také volitelné hlasové pokyny v angličtině, které během běhu připomínají změny tempa nebo motivují k dokončení tréninku. Spotify tak nechce být jen přehrávačem hudby, ale i jednoduchým běžeckým asistentem.
Nová funkce navazuje na dřívější AI nástroje Spotify pro vytváření playlistů a je zaměřena na to, aby uživatelé trávili méně času hledáním vhodné hudby a více samotným pohybem. Oproti původní funkci Spotify Running z roku 2015, která automaticky přizpůsobovala hudbu aktuálnímu tempu běžce, tentokrát vše nastavíte ještě před zahájením běhu. Díky tomu máte nad výsledným playlistem výrazně větší kontrolu.
Bohužel má novinka zatím jedno velké omezení. Running Mode je při spuštění dostupný pouze uživatelům Spotify Premium na iPhonech v USA, Kanadě, Velké Británii, Irsku, Austrálii, Novém Zélandu a Švédsku. Kdy se dostane do dalších zemí včetně České republiky, Spotify zatím neoznámilo. Nicméně vzhledem k tomu, že se Spotify rád běhám také, nemůžu se podobné záležitosti dočkat, protože zní „i na papíře“ opravdu zajímavě.