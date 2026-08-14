iPhone Ultra překvapí umístěním předních foťáků. Tohle je důvod

U prvního skládacího iPhone se v poslední době řeší snad každý detail jeho konstrukce. A jak se zdá, příliv zpráv odhalujících detaily o první jablečné skládačce neutichá. Nyní se totiž objevila další zajímavá informace, která se týká selfie kamer. Podle nových ochranných skel pro iPhone Ultra by totiž obě selfie kamery mohly být umístěné ve stejném rohu zařízení, což může být ze strany Apple extrémně promyšlenou záležitostí. Pokud je totiž tento únik pravdivý, Apple by tím mohl elegantně vyřešit jeden z problémů skládacích telefonů – nedostatek prostoru uvnitř velmi tenkého těla.
Dosavadní makety iPhonu Ultra naznačovaly, že selfie kamera vnějšího displeje bude umístěná uprostřed horní části obrazovky, zatímco kamera vnitřního displeje se měla nacházet v levém horním rohu. Takové řešení by ale znamenalo poměrně nezvyklou asymetrii, která se k designu Applu příliš nehodí. Nyní se však objevila ochranná skla, která ukazují výřez pro selfie kameru v pravém horním rohu vnějšího displeje. Pokud tento únik spojíme s předchozími maketami, začíná dávat smysl možnost, že Apple umístí obě kamery do stejné části zařízení. Jedna by přitom mířila směrem ven a druhá dovnitř po rozložení telefonu.
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A právě to by mohlo být z konstrukčního hlediska poměrně chytré. iPhone Ultra má být totiž podle dosavadních informací v rozloženém stavu tlustý jen kolem 4,5 mm. Apple tak bude muset uvnitř telefonu doslova bojovat o každý milimetr prostoru. A pokud by byly kamerové moduly soustředěné do jedné oblasti, mohl by Apple jednodušeji pracovat s jejich umístěním v rámci konstrukce telefonu.
Samozřejmě je potřeba brát tento únik s určitou rezervou. Výrobci příslušenství totiž často pracují s uniklými CAD podklady a ty nemusí být vždy stoprocentně přesné. Samotná ochranná skla proto rozhodně nejsou definitivním důkazem podoby telefonu. MacRumors navíc upozorňuje, že tato teorie předpokládá, že jedna z předchozích maket měla umístění kamery správně a druhá nikoliv. Pokud se ale informace potvrdí, bude zajímavé sledovat, jak se Apple s takto netradičním řešením vypořádá. První skládací iPhone má nabídnout přibližně 5,5″ vnější a 7,8″ vnitřní displej a podle současných informací také čip A20 Pro, Touch ID v bočním tlačítku a dvojici 48Mpx zadních fotoaparátů.
Na definitivní odpověď už přitom nebudeme čekat dlouho. Apple má iPhone Ultra podle současných očekávání představit už příští měsíc. A právě tehdy konečně zjistíme, zda Apple skutečně schoval obě selfie kamery do jednoho rohu, nebo nás současné úniky pouze trochu tahají za nos. Osobně si však myslím, že umístění dvou kamer na jednom místě je docela reálné, byť to může působit uživatelsky trochu nepřirozeně skrze zaměření se na objektiv při focení. Faktem však je, že fotomobilem nový iPhone Ultra ani být nemá, takže si zde může Apple dovolit určitou formu ústupku.