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iPhone Ultra odhaluje další detail. Ochranné sklo prozrazuje zvláštní tvar jeho displeje

iPhone
J. FilipJiří Filip
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O prvním skládacím iPhonu se v posledních týdnech objevuje jeden únik za druhým a nyní máme další zajímavou stopu. Leaker známý jako Ice Universe zveřejnil fotografie a video ochranných skel, která mají být určena pro připravovaný iPhone Ultra. A právě jejich tvar naznačuje, že Apple u displeje použije poměrně netradiční řešení.

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Na první pohled je na ochranném skle nejzajímavější jeho asymetrie. Na straně, která má být u pantu, jsou totiž rohy prakticky hranaté, zatímco na opačné straně jsou výrazně zaoblené. Právě tento rozdíl odpovídá konstrukci skládacího telefonu, o které se v souvislosti s prvním iPhonem Ultra spekuluje už několik měsíců.

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Apple má totiž u svého skládacího iPhonu použít konstrukci ve stylu knihy. Po zavření se tak dvě poloviny telefonu překlopí přes sebe a vnitřní displej se nachází přímo uvnitř. Ochranné sklo, které nyní uniklo, by mělo být určeno pro vnější displej telefonu. Právě jeho rozdílné rohy tak mohou souviset s tím, jak Apple vyřešil prostor kolem pantu. Zajímavé je, že nejde o první únik, který naznačuje podobu displeje iPhonu Ultra. Podle dosavadních informací má mít telefon přibližně 5,5“ vnější displej a po rozložení nabídnout zhruba 7,8“ obrazovku. Vnitřní panel má být přitom téměř čtvercový, což by mělo Applu umožnit využít velkou plochu také pro multitasking.

Právě tady ale přichází na řadu důležitá poznámka. Uniklé ochranné sklo samozřejmě samo o sobě nepotvrzuje, že takto bude vypadat finální produkt. Může jít o příslušenství vyrobené na základě předběžných rozměrů nebo uniklých výrobních podkladů. Přesto jde o poměrně zajímavý dílek do skládačky, protože jeho asymetrický tvar zapadá do toho, co se o konstrukci skládacího iPhonu píše už delší dobu.

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Apple má svůj první skládací iPhone představit už letos na podzim společně s iPhonem 18 Pro a iPhonem 18 Pro Max. Není přitom vyloučeno, že samotný prodej začne o něco později kvůli složitosti výroby. Pokud se tedy současné úniky potvrdí, Apple si u iPhonu Ultra skutečně nevybral úplně jednoduchou cestu. Nejenže půjde o první skládací iPhone v historii společnosti, ale už nyní to vypadá, že jeho displej bude mít několik konstrukčních zvláštností. A právě ochranné sklo nyní jednu z nich možná prozradilo.

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Diskuze
iPhone Ultra

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