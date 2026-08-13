iPhone Ultra odhaluje další detail. Ochranné sklo prozrazuje zvláštní tvar jeho displeje

O prvním skládacím iPhonu se v posledních týdnech objevuje jeden únik za druhým a nyní máme další zajímavou stopu. Leaker známý jako Ice Universe zveřejnil fotografie a video ochranných skel, která mají být určena pro připravovaný iPhone Ultra. A právě jejich tvar naznačuje, že Apple u displeje použije poměrně netradiční řešení.
Na první pohled je na ochranném skle nejzajímavější jeho asymetrie. Na straně, která má být u pantu, jsou totiž rohy prakticky hranaté, zatímco na opačné straně jsou výrazně zaoblené. Právě tento rozdíl odpovídá konstrukci skládacího telefonu, o které se v souvislosti s prvním iPhonem Ultra spekuluje už několik měsíců.
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Apple má totiž u svého skládacího iPhonu použít konstrukci ve stylu knihy. Po zavření se tak dvě poloviny telefonu překlopí přes sebe a vnitřní displej se nachází přímo uvnitř. Ochranné sklo, které nyní uniklo, by mělo být určeno pro vnější displej telefonu. Právě jeho rozdílné rohy tak mohou souviset s tím, jak Apple vyřešil prostor kolem pantu. Zajímavé je, že nejde o první únik, který naznačuje podobu displeje iPhonu Ultra. Podle dosavadních informací má mít telefon přibližně 5,5“ vnější displej a po rozložení nabídnout zhruba 7,8“ obrazovku. Vnitřní panel má být přitom téměř čtvercový, což by mělo Applu umožnit využít velkou plochu také pro multitasking.
I’m sure this is just a misunderstanding – the protective film covers the entire glass panel, not exactly the same as the actual screen display area. The iPhone Ultra screen itself is still a symmetrical rounded rectangle. pic.twitter.com/Iwu52050uw
— Ice Universe (@UniverseIce) August 11, 2026
Právě tady ale přichází na řadu důležitá poznámka. Uniklé ochranné sklo samozřejmě samo o sobě nepotvrzuje, že takto bude vypadat finální produkt. Může jít o příslušenství vyrobené na základě předběžných rozměrů nebo uniklých výrobních podkladů. Přesto jde o poměrně zajímavý dílek do skládačky, protože jeho asymetrický tvar zapadá do toho, co se o konstrukci skládacího iPhonu píše už delší dobu.
Apple má svůj první skládací iPhone představit už letos na podzim společně s iPhonem 18 Pro a iPhonem 18 Pro Max. Není přitom vyloučeno, že samotný prodej začne o něco později kvůli složitosti výroby. Pokud se tedy současné úniky potvrdí, Apple si u iPhonu Ultra skutečně nevybral úplně jednoduchou cestu. Nejenže půjde o první skládací iPhone v historii společnosti, ale už nyní to vypadá, že jeho displej bude mít několik konstrukčních zvláštností. A právě ochranné sklo nyní jednu z nich možná prozradilo.
To jsme měli lepší fotky s 17 pro max bez ničeho ,z ruky .