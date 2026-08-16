Chtěla jsem na iPhone čistší plochu. Stačilo změnit toto jednoduché nastavení a vše je rázem přehlednější

Domovská obrazovka iPhonu nemusí vypadat stále stejně. Novější verze iOS umožňují měnit velikost ikon aplikací, upravovat jejich barevné provedení a lépe je sladit s použitou tapetou. Pokud zvolíte velké ikony, systém současně skryje jejich názvy. Plocha díky tomu působí jednodušeji a více prostoru dostanou samotné ikony.
Apple pro skrytí názvů nenabízí samostatný přepínač. Tato možnost je svázaná právě se zvětšením ikon, takže je potřeba počítat s tím, že se na jednu stránku vejde o něco méně obsahu. Rozložení aplikací se však zásadně nezmění a úpravu lze kdykoliv vrátit zpět.
Jak skrýt názvy aplikací na ploše
Podržte prst na prázdném místě domovské obrazovky, dokud se ikony nezačnou pohybovat. Poté klepněte na Upravit a z nabídky vyberte Přizpůsobit. Ve spodní části obrazovky se zobrazí panel pro změnu vzhledu ikon. Zde zvolte možnost Velké.
Ikony se okamžitě zvětší a jejich názvy zmizí. Výsledek uvidíte ještě před zavřením nabídky, takže můžete snadno posoudit, zda vám nové rozložení vyhovuje. Úpravu nakonec potvrďte klepnutím na volné místo na obrazovce.
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Změna se týká také složek
Po aktivaci velkých ikon nezmizí pouze popisky pod jednotlivými aplikacemi, ale také názvy složek zobrazené přímo na ploše. Po otevření složky však její název nadále uvidíte a můžete jej obvyklým způsobem změnit.
Velké ikony se osvědčí zejména na ploše s menším počtem pečlivě rozmístěných aplikací. Pokud máte několik stránek zaplněných desítkami podobných ikon, mohou vám jejich názvy při orientaci naopak chybět. Rozdíl je znát například u aplikací od stejného vývojáře, které používají podobné barvy nebo grafické prvky.
Osobně se mi toto zobrazení líbí nejvíce v kombinaci s jednoduchou tapetou a několika widgety. Plocha pak nepůsobí jako hustý seznam aplikací a jednotlivé prvky mají více prostoru. Na hlavní stránce, kde člověk většinu ikon pozná zpaměti, jsou jejich názvy často skutečně zbytečné.
Pokud se budete chtít vrátit k původnímu vzhledu, zopakujte stejný postup a v panelu Přizpůsobit zvolte možnost Malé. Ikony se zmenší a jejich názvy se pod nimi znovu objeví. Úprava tedy není trvalá a můžete mezi oběma variantami přecházet podle toho, zda dáváte přednost minimalistickému vzhledu, nebo co nejrychlejší orientaci.