Jak si na iPhonu přizpůsobit ikonky a plochu

Vše o Apple
Amaya Tomanová
Apple 15. září oficiálně vydal plnou verzi iOS 26. Nový systém přináší kromě aplikace Games především zcela nový vzhled Liquid Glass, který mění prostředí iPhonu do elegantní a průsvitné podoby. A právě v rámci této vizuální revoluce dostali uživatelé další možnosti, jak si upravit svou domovskou obrazovku a ikonky aplikací podle vlastního vkusu.

Možnost přizpůsobovat plochu přitom není úplnou novinkou. Už iOS 18 v roce 2024 nabídl zásadní změny – odstranění popisků pod aplikacemi, barevné ladění ikon, volnější rozmístění prvků a další. Apple na tuto vlnu personalizace nyní navazuje a v iOS 26 posouvá hranice ještě dál.

Pokud chcete, aby vaše plocha působila čistě, hravě nebo naopak elegantně minimalisticky, podívejte se, jaké máte možnosti.

Jak změnit barvu a velikost ikonek

  • Dlouze podržte prst na domovské obrazovce iPhonu.
  • V levém horním rohu klepněte na Upravit –> Přizpůsobit.
  • Ve spodní části displeje vyberte z možností Výchozí, Tmavé, Průhledné nebo Tónované.
  • Klepnutím na ikonku čtverečků můžete nastavit velikost ikonek.

Jak ztmavit pouze tapetu

Někdy chcete zachovat barevné ikonky, ale zároveň zvýraznit jejich kontrast. Stačí ztmavit pouze pozadí:

  • Dlouze stiskněte displej a zvolte Upravit –> Přizpůsobit.
  • V levém horním rohu klepněte na ikonku slunce.
  • Tapeta se ztmaví, zatímco ikonky zůstanou nezměněné.
Díky iOS 26 se váš iPhone může stát jedinečným odrazem vaší osobnosti – ať už toužíte po minimalistickém vzhledu bez popisků, barevně sladěné ploše, tmavém elegantním stylu nebo futuristickém průhledném efektu Liquid Glass.

