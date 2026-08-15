Alza ve velkém zlevnila LEGO. Ceny padly i o 40 % a je z čeho vybírat

Komerční sdělení: Pokud máte doma fanouška LEGO nebo si sami rádi občas postavíte nějaký větší model, Alza nyní nabízí poměrně zajímavou příležitost. V rámci akce Alza dny totiž zlevnila 173 LEGO stavebnic, přičemž u vybraných modelů lze se slevovým kódem ušetřit až 40 %. Akce probíhá od 10. do 24. srpna 2026.
Výběr je přitom opravdu široký. Nechybí LEGO Star Wars, LEGO Harry Potter, LEGO Technic, LEGO Icons, LEGO NINJAGO, LEGO Minecraft, LEGO Fortnite, LEGO City nebo LEGO Creator. V nabídce jsou přitom jak menší stavebnice za pár stovek, tak obří modely pro dospělé.
Zajímavě například vypadá LEGO Harry Potter 76433 Mandragora, které s kódem ALZADNY40 pořídíte za 929 Kč. Stejný 40% kód lze využít také na LEGO Fortnite 77070 Durrr Burger, jehož cena díky tomu klesla na pouhých 199 Kč.
Pokud hledáte něco většího, LEGO Ideas 21347 Červená londýnská telefonní budka se 1460 dílky vychází s kódem ALZADNY25 na 2 099 Kč. Fanoušci automobilů pak mohou sáhnout po LEGO Technic 42156 PEUGEOT 9X8 24H Le Mans Hybrid Hypercar za 3 399 Kč. Na své si přijdou také sběratelé. LEGO Icons 10333 Pán prstenů: Barad-dur se 5471 dílky stojí 10 161 Kč, LEGO Star Wars 75367 Útočný křižník Republiky třídy Venator pak 14 031 Kč. Oba modely lze pořídit se slevovým kódem ALZADNY10.
Zkrátka a dobře, pokud máte některý LEGO set delší dobu v hledáčku, rozhodně stojí za to se nyní podívat, zda není součástí akce. Slevy dosahují až 40 % a nabídka zahrnuje i řadu relativně nových stavebnic. Jen pozor na to, že jednotlivé slevové kódy se liší podle konkrétního setu a akce končí 24. srpna.